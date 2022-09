Marques Mendes: “Cabrita pode ser bem formado mas não parece”

Para Luís Marques Mendes, a acusação do motorista de Eduardo Cabrita foi “o pretexto” necessário para que o ex-ministro saísse do Governo. No habitual espaço de comentário na SIC, este domingo à noite, o comentador criticou a atuação de Cabrita, que diz que “já deveria ter saído há muito tempo” e que permaneceria no cargo “se não houvesse eleições daqui a dois meses”.

“No momento da saída nem deixou uma palavra de apoio ao seu motorista, que deve estar a viver momentos muitos difíceis. Eduardo Cabrita pode ser muito bem formado mas não parece”, disse Marques Mendes. “Não foi uma pessoa humilde.” E continuou: “Sai sem dignidade, já devia ter assumido a responsabilidade. Claro que judicialmente não foi Eduardo Cabrita que teve culpa do acidente, tal como Jorge Coelho não teve culpa da queda da ponte [de Castelo de Paiva]. Mas Eduardo Cabrita não ia num táxi, ia no carro oficial com o seu motorista oficial.”

O ex-presidente do PSD e atual conselheiro de Estado considera que, ao longo de todo o caso do acidente com o carro do ministro que resultou na morte de um trabalhador na A6, Eduardo Cabrita “nunca foi capaz de ser solidário com ninguém”. E enumerou as razões: no momento do acidente “deveria ter prestado assistência”, depois “deveria ter estado presente no funeral”, assim como “deveria ter apoiado a família” da vítima e, por fim, “não deveria ter insinuado que a culpa do acidente era do funcionário”.

“António Costa tem pouco a ganhar nestas eleições”

Marques Mendes considera que as eleições de 30 de janeiro vão ser “muito difíceis” para António Costa - o atual primeiro-ministro “tem pouco a ganhar e muito a perder”. O comentador considera que só uma maioria absoluta, “que parece improvável que aconteça”, será uma vitória. O cenário “mais provável” é o da maioria relativa e, nesse caso, embora vença “eleitoralmente perde politicamente”. “Já não há geringonça nem um bloco de governo central”, algo que deixa o país “mais instável do que com um Governo de direita”.

As legislativas do próximo mês são, no entanto, “uma oportunidade para Rui Rio”. “Desde logo porque pode ganhar, embora improvável”, começou por explicar Marques Mendes. “Se não for agora, terá uma grande oportunidade de ganhar daqui a dois anos, com o Governo mais desgastado.”

Marques Mendes criticou ainda aquilo que definiu como uma falta de critério de igualdade. “Toda a gente andou a perguntar, e bem, a Rui Rio e a Paulo Rangel, durante as internas do PSD, se viabilizariam um Governo de António Costa. Mas porque não perguntam o mesmo a António Costa, se viabilizaria um Governo do PSD? Acho que não responderia mas a pergunta tem de ser feita.”