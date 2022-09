IL propõe choque fiscal: descer IRC e IRS

Sem surpresa, João Cotrim de Figueiredo é candidato único à liderança do Iniciativa Liberal (IL), cuja eleição da comissão executiva vai realizar-se na V Convenção Nacional do partido, agendada para os próximos dias 11 e 12 de dezembro, em Lisboa. Na moção estratégica global — que será divulgada este domingo —, o líder dos liberais assume um objetivo claro: eleger cinco deputados nas eleições legislativas antecipadas. Mas admite que o intervalo pode situar-se entre os “três e os sete deputados”, uma meta “ambiciosa”, assume, com base no “crescimento sustentado” do partido. Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Aveiro são as apostas do IL para 30 de janeiro.

A confirmar-se a conquista de um grupo parlamentar, isso significa que o partido terá outro peso na Assembleia da República e poderá cobrir todas as áreas do processo legislativo, onde pretende defender as ideias liberais. E espera ainda integrar uma solução governativa de direita, sem o Chega.