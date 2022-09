Há uma suspeita que está a agitar o Parlamento britânico: o alegado uso de cocaína nas instalações

O porta-voz da Câmara dos Comuns inglesa, Lindsay Hoyle, revelou que vai reportar à polícia as suspeitas de uso de drogas no Parlamento britânico. Hoyle descreveu como “profundamente preocupantes” os factos revelados pelo “Sunday Times” e sublinha que aqueles que infringiram a lei devem ser “castigados” em conformidade.

O “Sunday Times” noticiou que todas as 12 áreas de lavatórios no Parlamento, exceto uma, mostraram sinais de cocaína quando testadas para o efeito. O uso de cães capazes de detetar esta substância está a ser considerado, diz a mesma publicação.

Estes factos são conhecidos em vésperas de o Governo avançar com o compromisso de destinar 700 milhões de libras ao longo dos próximos três anos para atacar o problema do uso de drogas. O plano é investir mais na recuperação do que na condenação das pessoas que consomem substâncias ilegais.