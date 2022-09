Estados Unidos da América alertam: China está a “ensaiar” ataque a Taiwan

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, avisou que as incursões da China com aviões de guerra perto de Taiwan aparentam ser ensaios de operações militares contra este último país, avança o Financial Times.

“Parece-se bastante com uma exploração das suas capacidades e com ensaios”, declarou Austin, num discurso que fez este sábado.

A força militar da China tem crescido tanto na escala como na frequência das missões no âmbito da identificação da zona aérea de defesa do Taiwan, o que tem levantado suspeitas sobre as intenções do gigante asiático em relação a este país, sobre o qual a China defende ter direito soberano.

De acordo com o secretário da Defesa norte americano, a China deverá quadruplicar o arsenal de armas nucleares até 2030.

Os Estados Unidos já declararam o apoio a Taiwan. Na sexta-feira, o secretário de Estado Antony Blinken respondeu à Reuters que uma invasão chinesa teria “consequências terríveis” e que a maior economia do mundo está comprometida em ajudar Taipei a defender-se. No entanto, preferiu não especificar que tipo de ajuda estariam os Estados Unidos dispostos a dar.

No mês passado, o presidente chinês Xi Jinping deixou o aviso de que qualquer país que apoiasse as forças pró-independência no Taiwan estaria a “brincar com o fogo”. No entanto, na mesma ocasião, Xi afirmou que era “paciente” e que esperaria por uma união pacífica.