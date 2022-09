Prepare-se para 28 debates das legislativas na TV - que podem ser 21 porque há a dúvida PSD/CDS: este é o ponto da situação

Os líderes dos partidos com representação parlamentar vão protagonizar uma maratona de debates televisivos na primeira quinzena de janeiro. A SIC, a RTP e a TVI/CNN reuniram-se esta sexta-feira com os oito partidos atualmente representados na Assembleia da República: PS, PSD, BE, CDU, CDS, PAN, IL e Chega. À hora de fecho desta edição, estava em cima da mesa a realização de 28 debates (no caso de não haver coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS) ou 21 (se estes dois partidos concorrerem coligados).

A decisão sobre uma eventual coligação está na agenda do Conselho Nacional social-democrata, agendado para a próxima terça-feira. Rui Rio, reeleito presidente do PSD há uma semana, leva a Évora as listas de deputados com que o partido se apresentará às eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro. Já está pré-agendada uma segunda data, 10 de dezembro, para o caso de as listas chumbarem na primeira votação. A decisão sobre uma corrida a solo ou a dois será então conhecida durante a próxima semana, constituindo a principal incógnita sobre o número total de debates.