Costa quer remodelar o Governo e torná-lo mais pequeno se ganhar as eleições

O primeiro-ministro disse que tinha intenções de reformular o Governo após a votação do Orçamento de Estado mas, tendo este sido chumbado, os planos ficaram adiados para o pós-eleições, no caso de o Partido Socialista voltar a assumir a governação. Se ganhar, o executivo vai ser mais “compacto” e mais “ágil”.

“O que tenho pensado é que para estes tempos temos de ter uma equipa mais curta, renovada, ágil, com um novo modelo de Governo”, declarou António Costa, à margem do Congresso de Autarcas Socialistas que decorre este sábado em Lisboa. Garantiu ainda que, “a seu tempo”, a nova constituição do executivo será apresentada. Para já, põe o ónus nos portugueses, a quem compete escolher a próxima solução governativa.

A remodelação do Governo “era o que tinha pensado fazer imediatamente a seguir ao Orçamento, mas que obviamente não faz sentido fazer neste momento, a dois meses de eleições. Por isso, preferi uma solução sólida mas de transição” explicou, aludindo à nomeação da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, para liderar o Ministério da Administração Interna.

Para Costa, uma nova solução de Governo teria "necessariamente competências mais transversais” e seria “mais compacta”. No fundo, “mais adequado aos tempos que estamos a viver”, acredita.

Estas declarações foram feitas em resposta a questões levantadas a propósito da saída do ministro Eduardo Cabrita do Governo. Costa aproveitou para mostrar agradecimento à ministra pela tomada de responsabilidade e para apontar uma “larga experiência” na área que agora assume.

Eduardo Cabrita apresentou a demissão esta sexta-feira à tarde, pouco depois de ter sido tornado público que o motorista do ministro vai a julgamento, sendo acusado de homicídio por negligência num caso que envolve o atropelamento mortal de um trabalhador na A6 a 18 de junho.