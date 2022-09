Marcelo veta lei da eutanásia, falando de “inesperadas perplexidades” e “visão radical”. Governo atira nova lei para depois das eleições

O Presidente da República vetou o decreto de lei sobre a morte medicamente assistida, envolvendo a eutanásia e o suicídio medicamente assistido. Esta segunda-feira, através do site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que devolve pela segunda vez o diploma ao Parlamento, justificando a sua opção com "inesperadas perplexidades" levantadas pelas novas normas introduzidas pelos deputados após a declaração de insconstitucionalidade do anterior diploma (que foi travado pelo Tribunal Constitucional".

Em causa está a introdução da expressão “doença incurável”, ou de "doença grave" que surgem em duas normas do projeto de lei aprovado no Parlamento. Na carta que envia a Ferro Rodrigues, explicando as razões da devolução do diploma, o Presidente detalha as suas razões:

"O Decreto n.º 199/XIV, além de introduzir alterações para fazer face à decisão e à argumentação do Tribunal Constitucional, aproveita para aditar novas normas, que suscitam inesperadas perplexidades. É o caso das normas respeitantes ao que era o requisito da exigência de “doença incurável e fatal”, do artigo 2.º, n.º 1, do diploma anterior. Neste novo diploma, mantém-se essa exigência, nos mesmos exatos termos, no n.º 1, do artigo 3.º. Só que no novo número 3 desse artigo 3º, a exigência, para recurso à antecipação da morte medicamente assistida, passa a ser “doença grave ou incurável”. E, aumentando a perplexidade, a alínea d) do novo artigo 2.º, contendo definições essenciais para a aplicação da lei, define a doença grave ou incurável como doença grave e incurável.

Assim, Marcelo pede que seja clarificada a causa para o recurso à morte medicamente assistida. “Ora, uma coisa é uma doença grave, outra uma doença incurável, outra ainda uma doença fatal. O legislador tem de escolher entre exigir para a eutanásia e o suicídio medicamente assistido – que são as duas formas da morte medicamente assistida que prevê – entre a “doença só grave”, a “doença grave e incurável” e a “doença incurável e fatal”.

Mas o veto do Presidente não é apenas procedimental - ou seja, não se resolve apenas uniformizando os termos. É que, acrescenta Marcelo, caso deixe “de ser exigível a ‘doença fatal”, os deputados estarão a "alinhar pelos três Estados europeus citados pelo Tribunal Constitucional e pela Espanha – que, entretanto, aprovou lei no mesmo sentido -, os quatro com solução mais drástica ou radical, e afastando-se da solução de alguns Estados Federados norte-americanos, do Canadá e da Colômbia".

Dito de outra forma, nas palavras do Presidente, "aí suscita-se uma questão mais substancial. Corresponde tal visão mais radical ou drástica ao sentimento dominante na sociedade portuguesa?"

Assim sendo, diz Marcelo, a Assembleia deve “reponderar a alteração verificada”, que não constava na primeira versão da lei enviada há oito meses e também vetada, dado que significa uma “mudança considerável de ponderação dos valores da vida e da livre autodeterminação, no contexto da sociedade portuguesa”.

Governo atira mudanças para depois das eleições

No texto enviado na noite de segunda-feira ao Parlamento, o Presidente diz ter decidido de forma rápida (o documento tinha-lhe chegado na sexta-feira), para o enviar à Assembleia ainda antes da dissolução. Mas a escassos cinco dias antes da dissolução, o Governo socialista apressou-se a declarar a reapreciação parlamentar adiada para a próxima legislatura - quando a composição da Assembleia, agora favorável à eutanásia, volta a ficar em interrogação.

"O próximo parlamento terá que encontrar soluções para responder às questões do Presidente da República", apontou o secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Tiago Antunes, em declarações à CNN Portugal. O secretário de Estado lembrou que o Tribunal Constitucional já se tinha pronunciado "dizendo que havia questões onde a lei tinha de ser mais determinada" e considerou que a Assembleia da República "fez um trabalho no sentido de determinar esses conceitos". "O Presidente da República entende que esta determinação não é suficiente. O próximo parlamento terá de trabalhar esse aspeto", disse ainda.

Mais crítica foi a reação do Bloco: o deputado José Manuel Pureza classificou como "totalmente incompreensível" a posição e "a argumentação" do Presidente da República para "vetar" o diploma. "O Presidente da República já tinha suscitado a questão da inconstitucionalidade, o Tribunal Constitucional teve ocasião de identificar com rigor as normas que precisavam de ser clarificadas e o Presidente da República vem utilizar uma suposta diferença de conceitos", apontou, também em declarações à CNN Portugal.

"Em bom rigor é uma posição de convicção por parte do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, que tem todo o direito de não querer, mas não creio que este detalhe jurídico seja valido para justificar o veto", acrescentou.

Já a médica e ex-deputada do CDS-PP na Assembleia da República Isabel Galriça Neto saudou a decisão do Presidente da República, defendendo que vai "muito para além das suas crenças pessoais". "É necessário ser muito objetivo para entender. Sobretudo para quem trabalha junto dos doentes, conhecemos muito bem a realidade para além dos gabinetes", vincou. Isabel Galriça Neto realçou que a "lei não está bem feita" e que "será muito difícil fazer uma lei bem feita que não permita abusos".

"O Presidente da República tem razões de sobra para dizer que esta é uma lei que está imprecisa, que facilmente seria ultrapassável para além do que inicialmente se propôs legislar", atirou, também em declarações aquele canal.

O diploma em causa chegou na sexta-feira a Belém e o Presidente já tinha dito que estava na sua lista de prioridades. “Vou, naturalmente, analisar a eutanásia logo que chegue”, disse. “Embora tenha oito dias para enviar ao Tribunal Constitucional e mais 12 dias para a fiscalização, não quereria fazer aquilo que seria esgotar os dias e o Parlamento já estar fechado há muito tempo e depois é que eu dizia qual era a minha posição, sobretudo se ela não for positiva, for negativa.”

Há oito meses, a 15 de março deste ano, o Presidente vetou o anterior decreto do Parlamento sobre esta matéria, que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional por “insuficiente densidade normativa” do artigo 2.º n.º 1, que estabelecia os termos para a morte medicamente assistida deixar de ser punível, em resposta a um pedido seu de fiscalização preventiva.

Na sequência do veto, o parlamento reapreciou o decreto e aprovou uma nova versão a 5 de novembro, com votos a favor da maioria da bancada do PS e de BE, PAN, PEV, Iniciativa Liberal, de 13 deputados do PSD e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. Dois deputados socialistas e três sociais-democratas abstiveram-se. A maioria da bancada do PSD votou contra, assim como PCP, CDS-PP e Chega e sete deputados do PS.