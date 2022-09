Sondagem da TVI: PSD com Rio aproxima-se de Costa. Se líder for Rangel, cai para mínimos

Uma sondagem a dois dias do dia da votação interna no PSD tem tudo para agitar as águas. Foi isso que aconteceu esta semana quando começaram a circular nas hostes de Rio e de Rangel os resultados de uma sondagem da Pitagórica, agora divulgada pela TVI: se o PSD for a eleições com Rui Rio terá um resultado de 32,1%, contra 38,2% do PS de Costa, ficando dentro do empate técnico (devido à margem de erro). Se for Paulo Rangel o líder, o PSD cai para níveis inferiores aos conseguidos pelo PSD nas últimas legislativas, conseguindo apenas 23,9% das intenções de voto.

É esse o resultado da sondagem feita pela Pitagórica, com uma margem de erro de 4%, e um total de 625 pessoas inquiridas (entre os dias 10 e 15 de novembro). O PS teria entre 34,20 e 42,20% se Rui Rio fosse líder do PSD e o PSD teria entre 28,10 e 36,10% nessas circunstâncias. Já se fosse com Paulo Rangel ao leme, o PS subiria ligeiramente a votação, com um resultado aproximado de 39,6% (entre 35,60 e 43,60%), e o PSD desceria para um resultado entre 19,90 e 27,90%.

Ainda sem ter sido divulgado o resultado da sondagem - que já circulava nos telemóveis dos social-democratas -, o líder do PSD comentava, num webinar com um pequeno grupo de militantes do PSD de Lisboa, a existência de sondagens que o colocavam numa posição melhor do que Paulo Rangel para derrotar António Costa e alertava para o facto de a disputa de sábado refletir se o partido está mais ligado à sociedade ou ao aparelho. "A sociedade olha para mim com mais hipóteses de ganhar do que para Paulo Rangel", afirmou, dizendo que é isso que sente quanto anda na rua.

Resta saber se o partido vai olhar mais para o que quer a sociedade ou para o que querem os "interesses instalados" no aparelho partidário, afirmou. Esse vai ser o derradeiro argumento de Rio até às eleições de sábado e é com isso que espera convencer os militantes. "Não sei quem ganha no sábado, mas uma coisa é evidente: a parte do aparelho mais enquistado não está do meu lado; do meu lado estão os portugueses, e uns identificam-se mais com a realidade dos portugueses, outros com o regime enquistado do aparelho", disse.

O argumento é o da sondagem, mesmo que Rio seja sempre contra as sondagens. "Há sondagens encomendadas, e depois há sondagens que sabemos que não são encomendadas e que podem ser mal feitas ou bem feitas", limitou-se a dizer.

Chega em terceiro, CDS em último

Em ambos os cenários, com Rui Rio ou com Paulo Rangel na liderança do PSD, o Chega consegue ser a terceira força mais votada, com entre 7 e 8%, segundo o estudo da Pitagórica.

O CDS cai para último nas intenções de voto, não chegando a 1% dos votos se o líder do PSD for Rio, e passando para 2,4% se o líder for Paulo Rangel. O mesmo fenómeno acontece com a IL, que sobe para 5,1% se Rangel estiver na liderança do PSD, e que fica nos 4,2% de o líder do principal partido do centro-direita for Rio.

Já o Bloco de Esquerda e o PCP caem para intenções de voto na casa dos 5%. O PAN não passa dos 2%.