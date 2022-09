PSD: Porto tem quatro listas de delegados ao Congresso, uma só de mulheres (pró-Rio) subscrita apenas por homens

No próximo sábado, dia das eleições diretas à liderança do PSD irá decorrer em simultâneo a eleição dos 750 delegados ao 39º Congresso do partido, a decorrer na FIL, em Lisboa, a 17, 18 e 19 de dezembro. A concelhia 'laranja' do Porto, onde votam os dois candidatos à presidência do partido, é a secção política que mais delegados (14) e mais observadores (12) à reunião magna da capital, onde serão eleitos os órgãos nacionais do PSD para os próximos dois anos.

A cidade natal do atual presidente do partido, onde o eurodeputado nascido em Vila Nova de Gaia também tem morada fixa, acolhe as terceiras diretas de Rio muito dividida nos apoios aos candidatos, como se prova pela multiplicação de listas de delegados ao Congresso - quatro -, uma das quais só de mulheres e exclusivamente subscrita “por cavalheiros”, o mais velho Fernando Charrua, o ex-deputado de 70 anos Fernando Charrua, o benjamim Francisco Fernandes, estudante de economia.

A lista de 14 mulheres candidatas a delegadas é encabeçada por Matilde Alves, ex-vereadora da Habitação de Rui Rio na Câmara do Porto, sua fiel apoiante e mandatária financeira na campanha em curso. Ao Expresso, Matilde Alves docente aposentada, justifica a lista inédita como “uma chamada de atenção– num país onde a política continua a ser dominada por homens. “No PSD há muitas militantes mulheres disponíveis para participarem ativamente no rumo político do partido e do país, mas a sua representatividade efetiva ainda peca por escassa, quer a nível autárquico, como nacional”, alerta Matilde Alves, por princípio filosófico avessa a quota, embora as admita “como mecanismo de correção” num mundo ainda assimétrico.

A líder da lista M - de mulher, de modernização da sociedade e de mudança - afirma que a opção por uma lista de só de delegadas é ainda uma forma de garantir “um equilíbrio de representação feminina nos órgãos nacionais, não resolvido pela paridade”. No comunicado que acompanha a lista, que tem por nº 2 Ana Reynolds, obstetra no Hospital de São João e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é ainda referido serem necessárias mais mulheres para que o PSD promova “uma mudança efetiva na sua capacidade crítica e de argumentação, estabeleça um marco na representatividade dos seus órgãos, tornando-os mais sensíveis, mais humanistas e mais social-democrata”.

“É urgente retomar o espírito construtivo e de luta pelas causas", defendem as candidatas, advertindo que Secção do PSD do Porto não se acomoda. "Sempre foi, é e será reformista”, diz Matilde Alves, esperançada que a lista final do Porto ao Congresso, ponderada segundo o método de Hondt em função das votações, "seja a mais paritária de sempre".

A outra falange de apoio a Rui Rio é encabeçada por Manuel Moreira, antigo Governador Civil do Porto e ex-autarca do Marco de Canaveses, lista integrada pelo núcleo da Invicta mais próximo do líder do partido, entre os quais se contam o indefetível 'conselheiro'Manuel Teixeira, Vladimiro Feliz, vereador da Câmara do Porto, o deputado Paulo Rios, a deputada Catarina Rocha ou António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia local.

Paulo Rangel, tal como o líder do PSD, também conta com duas listas de delegados seus apoiantes ao Congresso. A lista A é encabeçada por Miguel Seabra, presidente da Comissão Política social-democrata do Porto, enquanto a lista P tem como líder Luís Osório, ex-deputado municipal do partido e representante da Câmara do Porto na administração da Casa da Música, que refere que esta segunda lista “surgiu das bases e para representar as bases”.

A Distrital do PSD do Porto, que integra 18 concelhias, é a estrutura partidária que levará mais delegados ao Congresso Nacional do PSD - 96 -, sendo ainda aquela com maior capacidade eleitoral na escolha do futuro líder do partido, com cerca de 8 mil militantes com quotas em dia.

atualizada às 13h58