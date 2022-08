Caso Selminho. Testemunhas fragilizam acusação contra Moreira

Após três dias de julgamento no Tribunal de São João Novo, no Porto, o Ministério Público ainda não conseguiu demonstrar quem, na Câmara do Porto, pode ter gizado a minuta da procuração “urgente” assinada por Rui Moreira dois meses depois de ter sido eleito pela primeira vez, em setembro de 2013. Ao todo, já foram ouvidas dezena e meia de testemunhas chamadas pela acusação, mas nenhum dos diretores ou chefias intermédias dos departamentos municipais jurídicos ou do contencioso assumiu ainda a autoria formal do documento, que levou, esta semana, Rui Moreira à barra do tribunal por crime de prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder.

No processo em que arrisca a perda de mandato, o MP acusa o autarca independente de ter “agido com intenção direta de beneficiar os interesses da Selminho”, imobiliária da qual era sócio, em conjunto com os sete irmãos e a mãe, ao retirar da esfera judicial o processo que opunha a sua família à autarquia, desde 2006, para ser dirimido através de um tribunal arbitral, quatro meses depois de ter sido eleito presidente da Câmara do Porto. Segundo a acusação, “é solidamente previsível que em julgamento o autarca venha a ser condenado”, tese que o advogado do autarca, Tia­go Rodrigues Bastos, sempre sustentou estar assente “num processo de intenções, teorias e fabulações”.