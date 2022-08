Duas concelhias de Rio ganham na corrida às quotas. Mas Rangel continua na frente

O PSD está num daqueles momentos decisivos. Assim que forem contados os votos dos militantes, a 27 de novembro, pouco ficará como antes: se Paulo Rangel ganhar a liderança, há uma mudança clara no discurso, no rumo político do partido e nas caras dos protagonistas; mas se ganhar Rui Rio pode haver uma verdadeira revolução interna. Na direção do PSD é assumido que a maior parte das estruturas e do aparelho estão do lado de Paulo Rangel. Uma fonte próxima do líder diz ao Expresso que o eurodeputado “ganha de certeza absoluta, se o voto funcionar como de forma tradicional, mobilizado pelas estruturas do partido”. Mas se os militantes optarem por votar na continuação da liderança, e forem sensíveis ao argumento de que Rio está mais bem preparado para ser primeiro-ministro, “a maioria das atuais estruturas não tem sustentabilidade”, por se ter divorciado da militância. As listas a deputados iriam refletir esse divórcio.

“Imprevisível”, ouve o Expresso do lado de Rio, onde se garante que a maioria dos militantes contactados pelos dois call centers da candidatura dá preferência à continuação do presidente do partido. Mais otimistas, os apoiantes de Rangel fazem as contas e não veem como perder: esperam, de facto, que funcione o reflexo habitual entre os apoios dos dirigentes — sobretudo ao nível das concelhias — e o voto dos militantes, mas também têm a convicção de que o chamado “voto livre”, de quem não segue a orientação do dirigente local, vai dividir-se entre ambos os candidatos, sem beneficiar decisivamente o líder. A matemática dos dados finais dos militantes com quotas pagas dá para avaliar as tendências, e tem sido essa análise que as entourages das duas candidaturas têm feito desde quarta-feira à noite, quando o prazo acabou.

Primeira conclusão, que está a fazer pensar os estrategos: o número de inscritos para votar, com as quotas pagas, aumentou cerca de 13%, passando dos 40,6 mil de 2019 para 46 mil desde esta quinta-feira. Um dos fatores que está a ser avaliado é: quem beneficia com a entrada de mais cinco mil militantes, quando as últimas diretas, entre Rui Rio e Luís Montenegro, foram ganhas por uma margem de 2400 votos? Em teoria, o beneficiado é Paulo Rangel, que ganha com o efeito multiplicador do apoio dos dirigentes locais, pressionados por saberem que se Rui Rio ganhar passam a estar em risco. Mas esta é só a teoria.

tiago petinga

Quotas em massa em Barcelos

Segunda conclusão: engordaram muitas secções concelhias de ambos os lados, mas foi em duas estruturas afetas a Rio que houve o maior crescimento em termos absolutos e em valores percentuais. Barcelos (distrito de Braga) ultrapassou o Porto e Famalicão, para se tornar a segunda maior concelhia do país, a seguir a Lisboa: passou de 1017 militantes para 1737, um crescimento de 70%, com 380 quotas pagas nos últimos dois dias do prazo, de acordo com documentos a que o Expresso teve acesso. Fontes locais atribuem isso ao facto de haver duas fações muito fortes em disputa acesa desde antes das autárquicas e ao facto de o novo presidente da Câmara ser o mandatário regional de Rio. A secção que mais cresceu em termos percentuais foi Rio Maior, que pela primeira vez se tornou a maior estrutura do distrito de Santarém: passou de 75 filiados para 266, um aumento de 241%. Não é por acaso: é o concelho de Isaura Morais, vice-presidente de Rui Rio e ex-presidente da Câmara daquele município. Ainda há dois anos, o líder do partido pôs em marcha um modelo para acabar com o pagamento de quotas “por atacado”, que “era uma prática que se arrastava há muitos anos e que era utilizada ilicitamente para tentar comprar votos e manipular os resultados eleitorais”, lia-se num comunicado oficial do partido. Não é certo que a prática tenha acabado.

Os pagamentos são feitos da seguinte forma: um militante responde “sim” a um SMS que lhe pergunta se quer saldar as quotas do partido (€12 por ano), e é gerado um código para o pagamento no multibanco. Mas isso não impede que os “cabos eleitorais” possam pagar quotas aos militantes, basta que os “seus” militantes lhes enviem os códigos. Porém, hoje isso é mais difícil de fazer “por atacado”: a secretaria-geral recebe um alerta se houver mais de dez pagamentos feitos com o mesmo cartão. No caso dos apoiantes de Paulo Rangel, também se registam aumentos significativos de militantes em estruturas grandes e médias: Vila Verde, distrito de Braga, terra do eurodeputado José Manuel Fernandes (ex-rioísta), onde a sua mulher preside à autarquia, cresceu 29,5% (passou de 849 militantes para 1100). É hoje a sexta maior concelhia. O mesmo aconteceu em Sintra, que aumentou 39% de 475 para 660 militantes. Secções médias como Viseu, Vila Real ou Boticas, todas rangelistas, também insuflaram entre 35% e 45%.

Otimismo rangelista

Quem conhece o partido sabe que o voto ao contrário das orientações dos dirigentes locais com bases organizadas é uma exceção. As concelhias podem dividir-se e empatar quando há duas fações muito fortes, e isso anula o resultado em termos nacionais, porque ninguém leva vantagem. A estratégia dos roístas tem sido a de ativar caciques ou figuras secundárias que possam limitar os danos em concelhos dados como perdidos ou gerar empates onde os apoiantes de Rangel estejam demasiado otimistas, como, por exemplo, no distrito do Porto. Há dois anos, Rio ganhou na distrital portuense com grande vantagem sobre Luís Montenegro, mas agora perdeu concelhias tão importantes como Gaia ou Trofa. Um empate ou uma vitória de Rio por poucos na sua terra pode contrariar as contas dos concorrentes, mas ainda obriga o líder a ganhar noutras zonas decisivas, além de 17 das maiores 60 concelhias onde ganhará de certeza, como o Expresso noticiou.

A esperança do rangelismo é que não é fácil ao líder inverter a tendência. As fações do concelho de Lisboa, o maior do país, com 2200 militantes, vão estar unidas de forma quase inédita ao lado de Rangel, assim como o distrito. A diferença em prejuízo de Rio vai acentuar-se. O mesmo prevê o núcleo duro do eurodeputado em distritos como Vila Real e Guarda ou nas megaconcelhias como Vila Verde, que “viraram” contra o líder. No distrito de Braga, por causa do efeito de Barcelos, a previsão mais pessimista é de uma vitória curta. E admitem uma derrota em Aveiro (distrito) mas com uma diferença menor do que em 2020.

Outro campo de batalha ao rubro é a Madeira: a região tem 2700 militantes inscritos, sendo expectável uma divisão entre as hostes — que há dois anos estiveram com o agora rangelista Miguel Pinto Luz. Se Rio ganhar, terá uma vitória para festejar tão grande como a câmara do Porto em 2001. Se Rangel perder, não terá uma terceira oportunidade.