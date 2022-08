Catarina Martins. “País precisa de um acordo forte condicionado à esquerda”, Bloco mantém caderno de encargos

Exatas três semanas após o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE), Catarina Martins foi à “Grande Entrevista”, na RTP 3, repetir um dos mantras da campanha que se segue: o PS quis, como queria desde 2019, forçar eleições para tentar o sonho da maioria absoluta.

Depois do acordo da ‘geringonça’ nascida em 2015, que o Bloco lê como “muito bom para o país”, era preciso um outro acordo escrito, que “o PS recusou” na última legislatura. E agora? “O país precisa de um acordo forte condicionado à esquerda.” Um acordo escrito? “Em 2015, houve acordo escrito e foi importante”, o país “precisa sim de um acordo forte”.

Sem nunca responder diretamente à pergunta sobre uma nova geringonça, a coordenadora do Bloco reforça sempre a importância de “um horizonte”, que garanta uma plataforma de entendimento comum sobre pensões, salários, SNS, leis laborais, em vez de tentar “um acordo aqui e acolá”, lei a lei, que “foi o que o PS fez agora”.

Fez pior, notou a líder bloquista: “esteve dois anos a negociar quase sempre com a direita e depois a pedir à esquerda para viabilizar o Orçamento”. Com isso, António Costa criou uma situação “instável do ponto de vista parlamentar”, em que “deixa de haver uma estratégia”.

No mesmo canal público, o primeiro-ministro tinha atirado todas as responsabilidades pelo chumbo para os antigos parceiros, por medidas ora insustentáveis, ora fora do que deveria ser a discussão orçamental. Catarina Martins, nesta entrevista, não se desviou um milímetro do caderno de encargos. Aliás, a várias perguntas políticas do jornalista Vítor Gonçalves, a coordenadora do Bloco respondeu com questões programáticas. O fator de sustentabilidade, o salário médio que se vê mais próximo do mínimo, a fixação de profissionais no SNS, as leis laborais. Três semanas depois do chumbo, e com a possibilidade de se repetir a aritmética parlamentar, nenhum dos antigos parceiros dá sinais de cedência.

Essa aritmética também pode mudar. Tanto António Costa como Rui Rio já deram nota de que, em caso de necessidade, não está de parte a hipótese de um entendimento. Catarina Martins chama-lhe apenas “o fantasma do bloco central” e repete que a “direita não tem projeto para o país”, além das privatizações e dos cortes que fizeram caminho nos anos da troika. “O Partido Socialista sabe disso e por isso teve esta tentação [de forçar eleições]”.

No Bloco de Esquerda, tudo na mesma, foi frisando a coordenadora. Disponibilidade para negociar, pontos de partida que transitam da última legislatura, e a que o Bloco não chama ‘linhas vermelhas’, e sem exigência de ministérios. “Não é isso que nos move”, garantiu Catarina Martins, recuperando novamente 2015, em que o Bloco, sem cargos no Governo, deu ao PS “todas as condições para governar”.

Da pergunta sobre a possibilidade de uma liderança diferente no PS, como a de Pedro Nuno Santos, Catarina Martins desviou-se. E sobre o outro parceiro, o PCP, que disse que a ‘geringonça’ morreu, reconheceu diferenças, mas sublinhou “tantas outras matérias [em que] temos uma convergência importante”.

No guião de lançamento para os meses que se seguem, Catarina Martins levava sobretudo as conquistas, tanto as do tempo da ‘geringonça’ como as mais recentes, como quando interrompeu as perguntas para dar uma nota e referir as novas regras para o teletrabalho, que o PS “aceitou aprovar” e que “está a ter um impacto internacional grande”. Recusou responsabilidades na eterna questão dos maus resultados autárquicos do Bloco de Esquerda (há “dificuldade em afirmar forças alternativas no poder autárquico”) e chutou para canto a pergunta sobre se a sua própria liderança à frente do partido fica em causa com uma nova derrota eleitoral. Disse apenas exatamente o mesmo que tinha dito em entrevista ao Expresso, logo após o chumbo. “Os resultados eleitorais dependem da escolha dos eleitores. A direção do Bloco de Esquerda depende dos aderentes do Bloco de Esquerda.”