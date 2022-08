Sondagem “Correio da Manhã”/“Negócios”: Rui Rio e Nuno Melo apontados como os melhores líderes para PSD e CDS nas legislativas

Rui Rio é considerado por 49,3% dos portugueses como o candidato mais bem colocado para levar o PSD à vitória nas eleições legislativas de 30 de janeiro. Já no CDS, Nuno Melo recolhe 45,8% das opiniões favoráveis. Os dados revelam as preferências dos inquiridos no barómetro da Intercampus para o “Jornal de Negócios” e o “Correio da Manhã”.

No PSD, que vai a diretas no dia 27 deste mês, o candidato Paulo Rangel é preferido por 34,3% dos inquiridos. Rui Rio, que já admitiu viabilizar um acordo parlamentar com o PS, leva uma vantagem de 15 pontos percentuais.

Já no CDS-PP, o atual líder não é o favorito dos inquiridos. Francisco Rodrigues dos Santos conta com o apoio de um quarto dos inquiridos (25%). Nuno Melo apresenta quase o dobro das preferências (45,8%).

Uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica para o "Público", a "RTP" e a "Antena 1", realizada entre 29 de outubro de 4 de novembro, concluía que o atual líder do PSD tinha vantagem em relação ao eurodeputado e candidato à liderança. Rui Rio era considerado "o melhor líder para o PSD” por 43% dos inquiridos e Paulo Rangel por 32%.

O barómetro da Intercampus para o “Jornal de Negócios” e o “Correio da Manhã” - que não dividiu as preferências entre potenciais eleitores dos partidos em causa e os números globais - recolheu 612 entrevistas telefónicas de 5 a 11 de novembro, após o chumbo do Orçamento do Estado. O erro máximo da amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de cerca de 4,0%.