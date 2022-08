Rio quer ter palavra a dizer na lista de deputados, mesmo que perca. "Nunca na minha vida assinei de cruz"

Continua a novela das listas de deputados do PSD: quem é que tem, afinal, poder e legitimidade para liderar a escolha dos candidatos a deputados, no caso de Paulo Rangel ser eleito a 27 de novembro? Rui Rio não tem dúvidas de que, no cumprimento integral da lei e dos estatutos do partido, é a atual direção que tem de propor a ordenação dos nomes, ouvidas as concelhias e as distritais do partido, porque o novo líder não terá órgãos de direção eleitos a tempo de conduzir todo o detalhado processo. Resultado? Mesmo que perca, Rio entende que tem de ter uma palavra a dizer na formação do próximo grupo parlamentar do PSD porque nunca na sua vida assinou o que quer que seja de cruz.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler