Comissão Permanente com reuniões marcadas para 2, 9 e 16 de dezembro, após dissolução da AR

A Comissão Permanente da Assembleia da República tem agendadas reuniões para 2, 9 e 16 de dezembro, após a dissolução do Parlamento, e reunir-se-á de 15 em 15 dias em janeiro, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, a Comissão Permanente "num primeiro momento reunir-se-á todas as semanas" tendo já agendadas reuniões para os dias 2, 9 e 16 de dezembro, "sempre antecedidas de conferência de líderes".

Em janeiro, adiantou, "prevê-se que a Comissão Permanente reúna só de 15 em 15 dias".

A Comissão Permanente da Assembleia da República, órgão com menos deputados que o plenário e poderes limitados, entrará em funções quando o chefe de Estado dissolver oficialmente o parlamento, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

De acordo com a Constituição, as eleições legislativas antecipadas têm de se realizar nos 60 dias seguintes à dissolução do parlamento - que só poderá ser decretada, portanto, a partir de 1 de dezembro.