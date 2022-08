Testemunhas arroladas pelo MP manifestam “estranheza e perplexidade” com acordo entre a Câmara do Porto e a Selminho  

No início do julgamento do caso Selminho, processo em que Rui Moreira é acusado de crime de prevaricação e de ter tentado beneficiar a família em detrimento dos interesses do município a que preside desde 2013, foram ouvidas, na tarde desta terça-feira, quatro das 16 testemunhadas arroladas pela acusação. Rui Sá, ex-vereador da CDU na era Rio e deputado municipal no segundo mandato de Rui Moreira, afirmou ter visto com “perplexidade” o compromisso assumido pela Câmara do Porto, em 2014, de acomodar “as pretensões da imobiliária Selminho em sede de revisão de PDM”.

À pergunta do procurador do Ministério Público se foi detetada “alguma anormalidade” para reverter o PDM então em vigor, Rui Sá admitiu que “não deveria ter sido a Câmara a assumir um compromisso que compete à Assembleia Municipal”. O ex-deputado municipal censurou ainda a mudança de estratégia da autarquia após a eleição de Rui Moreira, alegando que até essa altura “a posição da Câmara do Porto foi a de não reconhecer o direito de construção” à Selminho ou um eventual pagamento de indemnização, no âmbito da constituição de um Tribunal Arbitral, se a reclamação não fosse atendida.

Questionado como teve conhecimento do teor do acordo, Sá disse ter sido por via indireta, através dos então eleitos da CDU, visto que à data não exercia funções autárquicas. Rui Sá também garantiu ao coletivo de juízas ter ficado “surpreendido” com a desistência da ação na qual o município era réu e a opção por um acordo judicial.

“Pelo que conheço do funcionamento da Câmara, muito me surpreenderia que essa decisão surgisse da cabeça de um jurista sem respaldo do poder político”, referiu. Rui Sá estranhou ainda que a questão não tivesse sido levada a reunião de executivo.

Honório Novo, deputado municipal no primeiro mandato de Rui Moreira, sublinhou que, da análise feita aos documentos da ação que opunha o município à empresa Selminho, a posição da Câmara do Porto “sempre foi a de não autorizar capacidade construtiva” no terreno da Calçada da Arrábida ou qualquer pagamento de indemnização, apesar de o terreno ter capacidade de construção quando foi adquirido pela família Moreira em 2001.

“A última posição assumida pela Câmara em 2012 foi a de contestar as pretensões da Selminho”, recordou o antigo eleito da CDU, que também garantiu ter o município assumido “uma alteração radical” de posicionamento depois da eleição de Rui Moreira. O engenheiro, agora reformado, afirmou que, cerca de um mês após ter tomado posse, o autarca passou uma declaração ao advogado externo da autarquia Pedro Neves Sousa, responsável pelo processo desde a governação de Rui Rio, documento que “permitiu o acordo com a Selminho".

Honório Novo disse ter dado conta na altura da “inexistência no processo” de uma declaração de “impedimento de Rui Moreira” face ao conflito de interesses em causa, alertando o tribunal que, sendo a Selminho uma empresa de que o autarca era sócio, “devia ter-se declarado desde logo impedido, conforme manda a lei dos eleitos locais”, algo que só aconteceria depois, “numa ata sem data e que foi junta ao processo já em 18 de julho de 2014”.

Como a nova procuração só seria assinada posteriormente pela vice-presidente da Câmara Guilhermina Rego, o ex-deputado comunista considera, por isso, que o compromisso da Câmara “estava ferido de ilegitimidade”, situação que levou a CDU a apresentar em 2016 uma queixa à PGR, que acabaria por ser arquivada. Na altura o MP considerou não ter sido provado benefício a favor da Selminho, embora tenha censurado Rui Moreira por ter atuado de forma pouco “assisada” ao assinar a procuração com plenos poderes para o jurista Pedro Neves de Sousa continuar a representar a autarquia no processo.

Pedro Carvalho, também arrolado pela acusação, afirmou ter sido ele a levar o caso Selminho a reunião de executivo a 19 de julho de 2014, por ter “estranhado” que a autarquia tivesse firmado um compromisso para “satisfazer as pretensões da imobiliária” através de uma futura alteração do uso do solo do imóvel da família na revisão do PDM. “Levantei dúvidas quanto aos termos da transação por ferir os interesses do município”, declarou o ex-vereador da Câmara do Porto, que destacou também “a discrepância de posições nos mandatos de Rui Rio e Rui Moreira”.

Vereador da CDU questionou vantagem patrimonial

“Quis saber o porquê daquela vantagem negocial e perceber ainda que outras situações haveria a condicionar a revisão de PDM”, concluiu Pedro Carvalho. Questionado se o acordo condicionava a revisão do PDM, o ex-vereador da CDU admitiu que Correia de Matos, responsável pelos serviços jurídicos da Câmara,“negou que o conteúdo da transação judicial não comprometesse a autarquia”, dado que a Assembleia Municipal podia sempre chumbar o compromisso.

E condescendeu ainda que havia pareceres a “reconhecer alguns direitos construtivos” à Selminho, o que podia levar o município a perder ação que decorria há anos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

José Castro, deputado municipal da BE de 2004 a 2017, foi a última das testemunhas a ser ouvida na tarde desta terça-feira, tendo adiantado que viu com “indignação e muita surpresa” os termos do acordo. “Nunca tive notícia que a Câmara tinha feito um acordo dessa natureza, sem sequer dar conhecimento à Assembleia Municipal”, notou José Castro, embora tenha reconhecido “não ser estranho” que um conjunto de entidades ou proprietários “pretendam alterações do uso de solo sempre que se processa nova alteração do PDM”.

Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Rui Moreira, interrogou as testemunhas sobre se, nos mandatos anteriores, a Câmara não tentara já chegar a acordo com a imobiliária Selminho, tendo as testemunhas concedido que houve duas suspensões das ações judiciais na governação de Rui Rio, para ver se era possível ou não travar o litígio através de uma futura alteração do PDM.

O julgamento prossegue esta quarta-feira, dia em que será ouvido Azeredo Lopes, antigo chefe de gabinete de Rui Moreira e ex-ministro da Defesa, que, segundo o autarca independente, foi quem o aconselhou a assinar a procuração indevida, ilegalidade que leva o MP a pedir a sua perda de mandato.