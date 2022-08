Costa não prevê novo estado de emergência mas haverá restrições: “É melhor atuarmos já”

O Governo vai tomar medidas restritivas por causa da pandemia, ainda em modo preventivo. Esta terça-feira, o primeiro-ministro apelou à vacinação, mas admitiu que, tendo em conta o que está a acontecer noutros países terá de tomar novas medidas. Contudo, não prevê que sejam medidas de confinamento, nem que, legalmente, seja necessário estado de emergência. "Não é previsível que se tenhamos de tomar outra vez medidas com a dimensão como tomámos no passado", disse.

"Não podemos ignorar os sinais", disse em resposta a jornalistas em Rio Maior, lembrando que há casos a aumentar em Portugal, apesar de ainda a um ritmo menor do que noutros países, e que ainda há sol, pelo que o frio e a chuva poderão trazer mais atividade viral.

As medidas ainda vão ser avaliadas em reuniões com especialistas esta sexta-feira e com os partidos políticos na terça-feira, mas será tudo feito, garantiu, dentro do quadro constitucional que tem disponível.

Tendo em conta o estado atual da pandemia em Portugal, defendeu o primeiro-ministro que "é melhor atuarmos já. Quanto mais tarde atuarmos, maiores são os riscos", disse, porque "não podemos dormir à sombra da vacinação".

Contudo, defendeu que "não devemos atuar precipitadamente", ou seja que ainda será feita uma avaliação dos riscos e das medidas que é possível adotar dentro do quadro da Lei de Bases da Protecção Civil. Questionado sobre a necessidade de estado de emergência, frisou: "Não antecipo que tenhamos de adoptar medidas que necessitem de estado de emergência", apesar de, referiu, o Parlamento, "mesmo dissolvido", ter instrumentos de fiscalização.

"Temos de prevenir agora que é boa altura", disse. Isto porque Portugal está a ver o que está a acontecer em outros países e como tal tem de haver uma preparação antes que o país seja atingido em força pela nova vaga. "Sempre que nós adiamos..."

Além disso, falta mais de um mês para o Natal altura em que se deslocam muitos emigrantes ate Portugal que vivem em países com taxas de vacinação infereiores. Questionado sobre se em cima da mesa está a possibilidade de restringir as fronteiras, o primeiro-ministro referiu que primeiro é preciso fazer uma avaliação: "Primeiro temos de fazer a avaliação da situação, depois quais as medidas adequadas e depois as que cabem e não cabem nas diferentes molduras legais que temos".

Quando questionado sobre novo confinamento, António Costa disse que não pode nem vai "hesitar em adotar todas as medidas que se impõem", mas que não prevê que se adoptem medidas tão gravosas. "Foi assim que fizemos no passado e que vamos adotar no futuro", disse.