Vice de Rio não declara apoio a nenhum dos candidatos: “São os dois fantásticos. Têm a obrigação de vencer António Costa”

Nuno Morais Sarmento, vice-presidente do PSD nos últimos quatro anos, já informou Rui Rio de que não está disponível para fazer parte de uma próxima direção partidária e anunciou que não vai declarar o apoio a nenhum dos dois candidatos à liderança do PSD. "São os dois fantásticos candidatos", disse em entrevista ao Polígrafo/SIC, lembrando que é "muito amigo de Paulo Rangel" e que tanto ele como Rio têm "obrigação e capacidade de ganhar a António Costa". Não ganhando, diz, o PSD deve negociar com o PS se não sair uma maioria das próximas eleições.

"Não sou pessoa de andar a saltar de um lado ao outro. Neste momento não vou apoiar nenhum dos dois candidatos. Gosto de ser leal e correto e por isso falei hoje com ele [com Rui Rio] antes de vir aqui", disse em entrevista, sublinhando que a intenção de sair já tinha sido tomada antes de saber que Paulo Rangel entraria na corrida, até por "limitações físicas". "Eu sairia da comissão política à mesma, foram quatro anos", disse, decretando que as autárquicas eram a sua grande preocupação para ver o PSD inverter a curva decrescente em que estava a mergulhar ao nível de implantação territorial.

A missão foi cumprida - "Rui Rio cumpriu" - e a curva inverteu-se, mas nem por isso Nuno Morais Sarmento vai declarar apoio ao atual líder, ao lado do qual esteve nos últimos quatro anos, embora nos últimos tempos tenha estado mais vezes em silêncio do que a prestar declarações públicas em nome do partido. "Há tempo para falar, para pensar, refletir e tempo para tomar decisões", justificou quando qustionado sobre os motivos do afastamento.

"Mesmo não havendo candidatura de Paulo Rangel, eu entendia que não continuaria na comissão política. Havendo candidatura alternativa, são dois fantásticos candidatos, até nas diferenças que há entre si", disse, reiterando que é "muito amigo de Paulo Rangel". "Trabalhei com ele quando foi secretário de Estado no Ministério da Justiça, tenho uma relação pessoal de amizade e de admiração por algumas das suas qualidades e competências", continua.

No final, e questionado sobre o que tinha respondido Rui Rio depois de o ter informado da sua decisão, Morais Sarmento disse que Rio "compreendeu".

"São dois amigos e duas pessoas a quem revejo condições de vitória", disse ainda Morais Sarmento, afirmando que tanto um como outro têm "condições" e "obrigação" de ganhar a António Costa. "Qualquer um deles abre mais condições de futuro do que António Costa."

Sobre as condições de governabilidade para evitar o pântano, Morais Sarmento defendeu o regresso às “boas práticas”, que passam por o partido mais votado governar, mesmo que para isso seja preciso o segundo partido mais votado o permitir viabilizando o programa de governo e negociando o orçamento. “Se o partido mais votado não encontrar maioria parlamentar, e se a viabilização depender do segundo partido mais votado, acho que o PSD deve voltar às boas práticas e acho que António Costa faria o mesmo”, disse.

Ainda assim, Morais Sarmento considera que a maioria absoluta - ou uma votação próxima disso - não é um cenário “impossível”. “Pode haver algum afunilamento do voto útil e os dois maiores partidos podem ver as suas votações reforçadas”, disse, defendendo ainda que o CDS não deverá descer para lá dos 4% por ser um partido fundador da democracia com implantação territorial para lá de Lisboa e Porto. “O CDS não é o BE”, disse. Quanto ao governo de António Costa, o vice-presidente de Rui Rio considera que “não tem projeto” para se apresentar a votos depois de ter esgotado a solução de governo à esquerda: “O país percebe que não há ali mais caminho”. Logo, o PSD pode beneficiar com isso.