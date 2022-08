Marques Mendes. Mesmo “tendo defeitos”, maioria absoluta é “a solução que tem mais vantagens”

A pandemia está a voltar a preocupar e foi pela necessidade de acelerar a toma da terceira dose da vacina contra a covid-19 que Luís Marques Mendes decidiu abrir o seu comentário semanal na SIC. Esta semana, referiu o ex-líder do PSD, a vacinação “já começou a acelerar mas tem de acelerar ainda muito mais porque é essencial que cheguemos ao Natal com os mais idosos, todos acima de 80 anos, vacinadas com a terceira dose”.

No dia em que Portugal atinge o maior número de mortes por causa da covid-19 desde agosto, Marques Mendes trouxe alguns gráficos para reforçar a ideia de que, neste mesmo dia há um ano, com confinamento mas sem vacina, os números de casos e mortes eram muitíssimo superiores aos de hoje. Uma crítica a quem gere o processo: “As nossas autoridades de saúde têm de deixar-se de coisas laterais, discutir se o vice-almirante Gouveia e Melo volta ou não volta, têm de concentrar os esforços na vacinação”.

Sobre o caso dos militares dos comandos alegadamente envolvidos numa rede de tráfico de ouro, diamantes e droga, Marques Mendes começou por fazer uma avaliação curta e direta: “Grave”. Na opinião do advogado e comentador, a situação “apesar de ser, evidentemente, pontual mina a imagem das Forças Armadas e mina a imagem de Portugal no mundo”.

Do caso de “polícia” para o caso de “política”

Houve polémica porque o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, terá sonegado informação sobre o caso ao primeiro-ministro e o primeiro-ministro não pôde assim informar o chefe máximo das Forças Armadas, que é o Presidente da República. Ora, para Marques Mendes a história está mal contada, ao ponto de lhe “custar imenso, imenso, acreditar” que o ministro da Defesa tenha tido “uma falha destas”. O facto de ter alegado que a informação estava em segredo de justiça, para Marques Mendes é “desculpa de mau pagador” e “uma mentira pegada” já que se Gomes Cravinho não podia dizer ao primeiro-ministro também não podia informar as Nações Unidas, coisa que disse ter feito por os militares em causa serem membros do contingente da ONU na República Centro-Africana. É “grave e deve ter consequências” e o ministro “já devia ter tomado a iniciativa de se demitir”.

Estabilidade acima de tudo

As pessoas querem “estabilidade” e “querem saber que tipo de governo podemos ter”. Marques Mendes trouxe assim quatro cenários - nova geringonça, um governo de bloco central, maioria absoluta do PS ou do PSD ou um governo minoritário de um dos dois maiores partidos que teria de fazer acordos pontuais para conseguir governar. Marques Mendes classifica os dois primeiros cenários como “altamente improváveis”, o primeiro porque “o PCP com o chumbo do orçamento matou-a [a geringonça]”, e o segundo porque, entre outras coisas, “dá força aos extremos” e “já foi rejeitado por ambos os partidos”.

As maiorias absolutas são “o que dá mais estabilidade ao país”, é um cenário “possível mas pouco provável” porque, no caso do PS, “a esquerda não gosta muito de maiorias absolutas” e no PSD “as sondagens não apontam para isso”. Mesmo com defeitos, seria "a solução que tem mais vantagens".

O último cenário é o mais provável, na opinião do comentador, é mesmo o último. Os “acordos pontuais” são uma “solução instável com um governo precário e provisório” o que é “péssimo para o país”.

Fragilidades de Rio e Costa

Sobre as duas entrevistas que marcaram a semana, a do primeiro-ministro e a do líder do principal partido da oposição, Marques Mendes elogiou a preparação de ambos para depois apontar “fragilidades”. “António Costa não se apresenta como um líder que tem um projeto de transformação do país, mas sim como um primeiro ministro apenas com a preocupação de se manter no poder”. E detalhou: “Por um lado diz que gostava de ter maioria absoluta, mas se não a tiver também governa sem ela, depois governou seis anos com a geringonça mas agora já se vira para o PSD e há um ano, numa entrevista ao Expresso, disse que o PSD era completamente descartável, agora já diz que é um aliado credível. Apesar de ser uma entrevista com muita habilidade tem esta fragilidade: a ideia de que se move apenas pelo poder e isso não é um objetivo muito mobilizador.

Rui Rio, atual líder dos sociais-democratas, também é criticado, principalmente por dizer que não quer debates com Paulo Rangel na campanha para a liderança do PSD. “Os debates, em democracia, significam esclarecimento. Debater é esclarecer”.