Paulo Rangel ao Expresso: “Se tivermos de governar com um governo minoritário também o faremos”

Fala no desejo de maioria absoluta. Isso significa que, se for eleito líder do PSD e não conseguir formar governo, terá falhado e sairá da liderança do PSD?

Eu não imagino esse cenário. O meu objetivo é que o PSD tenha maioria absoluta e vou dizer isso com toda a clareza. Os portugueses querem estabilidade, para que as reformas que trazem riqueza e crescimento se possam fazer. O Governo da 'geringonça' vivia apenas o dia a dia para garantir mais um dia de Governo. Os portugueses não querem esta estabilidade podre, que estava instável e presa por arames como se viu. Querem estabilidade, reformas e não estão muito disponíveis para governos a dois anos.

