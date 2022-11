Paulo Rangel em entrevista: “As reformas de Rui Rio não vão mudar a vida dos portugueses”

Tem apontado à maioria absoluta. Se for eleito líder do PSD e se não conseguir formar Governo, sai da liderança do PSD?

Não vou pôr esse cenário. O meu objetivo é que o PSD tenha maioria absoluta e vou dizer isso com toda a clareza. Os portugueses querem estabilidade, para que as reformas que trazem riqueza e crescimento se possam fazer. O Governo da ‘geringonça’ vivia apenas para garantir mais um dia. Os portugueses não estão muito disponíveis para governos a dois anos.

Apontar à maioria absoluta é apenas discurso de campanha...

Não é argumento, é uma questão de convicção. O voto no PS hoje é um voto inútil, porque não pode fazer coligações à esquerda e não vai haver Bloco Central. Com o PS não vai haver estabilidade. O único partido que está em condições de oferecer uma solução de estabilidade e que tem um projeto de crescimento e de criação de riqueza para combater a pobreza é o PSD. Não vou sair deste discurso.

Se for líder do PSD, está obrigado a ganhar?

Não estou a dizer isso. Estou a dizer que temos de ganhar as eleições e que podemos ganhar com maioria absoluta.

