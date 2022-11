Operação Miríade: Marcelo considera que devia ter sido informado? "Percebo a vossa curiosidade, mas não tenho mais nada a comentar"

O Presidente da República defendeu esta quarta-feira que a reputação das Forças Armadas não foi afetada pela Operação Miríade, que investiga suspeitas de tráfico de ouro e diamantes por militares portugueses na missão de paz na República Centro-Africana (RCA).

"A reputação das Forças Armadas Portuguesas está intacta. As nossas Forças Armadas têm uma reputação que prestigia o país e que naturalmente é motivo de orgulho do comandante supremo das Forças Armadas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à margem de um debate com jovens na Livraria Barata, em Lisboa.

Questionado sobre se espera que sejam conhecidas rapidamente as conclusões do processo, o chefe de Estado recusou tecer mais comentários após ter admitido só ter tido conhecimento do caso através da comunicação social. "Não comento processos judiciais, o processo judicial está em curso como hoje ficou patente e é notório", acrescentou.

E se considera que devia ter sido informado?, Marcelo respondeu apenas aos jornalistas: "Percebo a vossa curiosidade, mas não tenho mais nada a comentar".

O Presidente da República admitiu ontem que só teve conhecimento das suspeitas sobre militares na RCA através da comunicação social, à semelhança do primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros. Em declarações aos jornalistas, em Cabo Verde, Marcelo disse que o ministro da Defesa explicou que pareceres jurídicos concluíram que seria melhor não comunicar o caso aos órgãos de soberania, estando ainda em investigação.

"O senhor ministro da Defesa Nacional hoje, por outras razões falou comigo, e explicou-me que naquela altura comunicou às Nações Unidas (ONU), porque se tratava de uma força da ONU em que havia suspeitas relativamente a um caso em investigação judicial e que na base de pareceres jurídicos tinha sido entendido que não devia haver comunicação a outros órgãos de soberania, como o Presidente da República, o Parlamento", declarou.

Segundo Marcelo, o ministro João Gomes Cravinho entendeu também não comunicar o caso ao Conselho Superior de Defesa Nacional, por tratar-se de "uma investigação em curso e, por isso rodeada, naturalmente, de um conjunto de características de segredo de justiça, que contra-indicavam essa comunicação".

Questionado sobre se neste caso se verificou uma nova falha de comunicação entre o ministro da Defesa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa retorquiu: "Não levem a mal, mas eu não tenho mais nada a comentar. Percebo a vossa curiosidade, estão na vossa função, mas eu também estou na minha função".

Também o ministro da Defesa reafirmou esta quarta-feira que o caso "não põe em causa nem a imagem, nem o comportamento das Forças Armadas", uma vez que foi remetido logo para a ONU, na sequência de denúncias. Gomes Cravinho considerou, aliás, que a instituição "agiu de forma escorreita e exemplar"

Foi na quarta-feira que a PJ efetuou uma centena de buscas no país, que resultaram em 11 detenções, no âmbito da Operação Miríade. Dois dos arguidos ficaram em prisão preventiva por suspeitas de participação numa rede criminosa de tráfico de ouro, droga e diamantes, que envolvia militares, civis e diplomatas.