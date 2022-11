Ventura rejeita acordos parlamentares com o PSD e insiste em ter quatro pastas num futuro Governo

André Ventura rejeita a possibilidade de, após as eleições legislativas de 30 de janeiro, vir a fazer um acordo parlamentar destinado a viabilizar um Governo do PSD e até deixa a ameaça de que o Chega "mandará abaixo" um Executivo laranja com a mesma "facilidade" com que derrubaria um do PS, caso os sociais-democratas apresentem no parlamento um programa "sem fazer mudanças". Em entrevista à TVI24, o líder recém-reeleito do Chega declarou que o objetivo do partido é o de obter 15% dos votos e tornar-se na terceira força política em Portugal, e que um acordo com o PSD terá de passar pela entrega de pastas ministeriais a elementos do partido.

Segurança Social, Administração Interna, Agricultura e Justiça são os ministérios que André Ventura exigirá, reconhecendo, no entanto, que o poder negocial vai depender do peso político que o Chega consiga alcançar no ato eleitoral. Ventura reconheceu que, à direita, o voto útil no PSD coloca riscos, mas afirmou que os sociais-democratas não poderão ignorar o partido que lidera e que os acordos de incidência parlamentar não funcionam, dando o exemplo da 'geringonça' que, do seu ponto de vista, terminou quando os interesses partidários do PCP e do Bloco de Esquerda se sobrepuseram aos do país.

A propósito da luta pela liderança do PSD, André Ventura revelou preferência por Rui Rio, ao considerar que o actual presidente do partido seria capaz de “acautelar um melhor governo de direita”. Rio percebeu que “não é com um discurso frouxo e moderado” que se opera a mudança, disse o líder do Chega, ao mesmo tempo que acusou Paulo Rangel de ser um candidato "neutro", que "diz aquilo que a esquerda quer ouvir e que a direita fofinha gosta de ouvir".