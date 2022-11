Nuno Melo sobre Rodrigues dos Santos, “o miúdo que está a perder o jogo e leva a bola para casa”

Nuno Melo considerou esta segunda-feira, em declarações à SIC Notícias, que o Conselho Nacional deste sábado que aprovou o adiamento do Congresso para depois das eleições legislativas como “talvez o dia mais negro da história do CDS em 47 anos”.

Candidato à liderança, Melo acusa a direção de “todas as batotas” e Francisco Rodrigues dos Santos de se comportar “como aquele miúdo que está a perder o jogo e leva a bola para casa”.

O eurodeputado voltou a lamentar que, “a 24 horas da eleição dos delegados”, a direção do partido tenha mudado “as regras do jogo” para cancelar o congresso previsto para 27 e 28 de novembro.

O líder centrista da distrital de Braga resume: “fizeram contas, perceberam que a coisa não estava a correr bem e decidiram levar a bola para casa”. Para depois dexiar novo apelo, "realizando-se o Congresso, o partido estaria pacificado”.

Para Nuno Melo, a decisão do Conselho Nacional “não vale nada”, um mero “faz de conta”, um “ato totalitário”. Por isso, reclama pela resposta ao pedido de impugnação do Conselho Nacional de Jurisdição e assegura que são “milhares de militantes, revoltados com isto, a subscrever um documento para que o Congresso se realize”.