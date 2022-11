Crise no CDS. Apoiantes de Nuno Melo ainda têm uma esperança: Marcelo

Depois de a direção do CDS ter vencido o último Conselho Nacional e ter conseguido adiar a realização do congresso eletivo para depois das legislativas, os apoiantes de Nuno Melo ainda não deitam a toalha ao chão e jogam tudo na alta pressão. "Lutar pela legalidade e pela decência" é o que resta, disse o próprio Nuno Melo esta terça-feira à RTP3, assumindo que os próximos dias vão ser importantes para tentar apelar ao "bom senso" da direção. Sem muitos instrumentos legais e partidários do seu lado, a ala 'melista' tenta duas vias: por um lado, recolhe assinaturas para pressionar a direção do partido a avançar com o congresso; por outro, aguarda a decisão do tribunal do partido sobre a nulidade das decisões tomadas no último Conselho Nacional. Mas é a um fator extra que mais se agarra: a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a data das eleições. Se eleições forem no final de janeiro, dizem, não há desculpa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler