Crise interna no CDS. “Eu não tenho medo de ir a votos”, garante Francisco Rodrigues dos Santos

Francisco Rodrigues dos Santos assegura que não tem medo de ir a votos e que, se o congresso do CDS fosse hoje, sairia vencedor. "Eu não tenho medo rigorosamente nenhum, fui eu que pedi a antecipação do congresso, tenho a certeza de que se fosse a votos agora, vencia o congresso", disse em entrevista à RTP3 esta terça-feira à noite.

'Chicão' começou por reconhecer que o CDS não tem dado bons exemplos ao país ultimamente, e que o partido agora tem de "olhar em frente". Na entrevista, o presidente do CDS falou sobre o momento delicado que o partido atravessa e sobre a atual crise interna.

A propósito das desfiliações de alguns dos nomes mais sonantes do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos disse não ser "indiferente às saídas de militantes do partido". E aproveitou também para fazer algumas críticas: "há pessoas que julgam que o partido é seu" e "os que agora criticam aplaudiram no passado".

O líder do CDS-PP conseguiu adiar o congresso do partido, afirmando ter "legitimidade política" para tal. Mas a decisão foi contestada por Nuno Melo, candidato à liderança do partido, que nos últimos dias anunciou ter recorrido ao Conselho Nacional de Jurisdição do CDS-PP para impugnar o cancelamento do congresso. Nuno Melo avisou também que pode ainda recorrer ao Tribunal Constitucional.

Na entrevista esta terça-feira à noite, Rodrigues dos Santos lamentou ainda o atual clima que o partido vive e a rivalidade com Nuno Melo. "Acho imoral, antinacional e antipatriótico que a dois meses das eleições [legislativas] o CDS gaste um mês neste clima de guerrilha, a destruir-se a si próprio, em vez de falar para os portugueses".