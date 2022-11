Adolfo Mesquita Nunes: “CDS desistiu de ter uma vida institucional própria e autónoma”

Adolfo Mesquita Nunes explicou esta segunda-feira as razões que o levaram a abandonar o CDS. “A minha desfiliação não tem a ver com as discordâncias profundas que tenho com esta direção, mas com a convicção de que o CDS é hoje, e quer continuar a ser, um partido estruturalmente diferente daquele em que me filiei”, fundamentou o ex-secretário de Estado no programa “Linhas Vermelhas” da SIC Notícias.

“Tão diferente, tão distante daquilo que eu defendo, que não faz mais sentido que eu faça parte dele”, fundamentou Mesquita Nunes, que aponta duas diferenças essenciais com o rumo que o partido está a seguir.

“Uma delas tem a ver com o momento da desfiliação. Este último Conselho Nacional comprova que o CDS desistiu de ter uma vida institucional própria e autónoma”, apontou.

“O CDS aceitou prescindir de um congresso ordinário que estava convocado para que esta direção não fosse a eleições. Portanto, é o CDS que prescinde do seu direito a escolher com que líder e com que estratégia vai a umas eleições legislativas”, nota Mesquita Nunes. “Mais: aceitou prescindir de um congresso para discutir se quer uma coligação pré-eleitoral com o PSD. Recordo que não há nenhuma moção estratégica aprovada em congresso que autorize essa coligação pré-eleitoral”, acrescentou.

“O atual presidente do CDS foi eleito dizendo que ele é que ia ser da direita verdadeira e que o PSD era um partido de centro-esquerda. E vai agora acabar a fazer uma coligação sem passar pelo congresso”, observa Adolfo Mesquita Nunes, para quem “o CDS desistiu de ser o partido que alberga as várias direitas” e “quer transformar-se num partido que odeia e persegue as diferenças entre essas direitas, em nome de uma qualquer visão afunilada, homogeneizada do que deve ser a direita”.

“Isto nunca foi o CDS”, lembrou Mesquita Nunes. “Basta pensar na lista de presidentes que o CDS teve. Freitas do Amaral, Lucas Pires, Adriano Moreira ou Manuel Monteiro, só para dizer estes, eram representantes de várias formas e de várias sensibilidades do que é ser de direita. E só assim é que o partido cresceu”, afirmou.

Agora, diz, “esta diversidade passou a ser vista como uma fraqueza” e “o partido entrou numa espécie de campeonato para ver quem é mais de direita, mais puro e mais cristão”.

Mesquita Nunes disse ainda que não aceita “lições nenhumas de dedicação ao CDS” e defende “este caminho que o CDS está a seguir é irreversível”.