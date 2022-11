PSD pronto a deixar cair CDS: não há tempo para coligações

Os cenários são “múltiplos” e tudo depende de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem a data das eleições legislativas na mão. Mas o cenário com que o PSD de Rui Rio joga neste momento não passa por uma coligação pré-eleitoral com o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos: o cenário “menos mau” é as eleições serem “depressa” e o PSD ir a votos “sozinho”, ouve o Expresso. Não há “tempo” nem “vontade”, diz outra fonte próxima da direção, até porque a coligação teria de ser feita antes das listas de deputados e haveria menos lugares para distribuir. “Se as eleições forem a meio de janeiro [data desejada por Rio], não haverá coligações”, acrescenta ainda outra fonte da atual direção do PSD. Se forem depois, depende.

O tema ganhou nova vida quando, esta quinta-feira à noite, o PSD divulgou uma nota dizendo que Rui Rio iria reunir com Francisco Rodrigues dos Santos para “discutir a atual situação política” na sequência do chumbo do OE e da dissolução do Parlamento. O encontro seria visto como um pré-anúncio de coligação — algo que Francisco Rodrigues dos Santos não tem excluído e que as autárquicas deixaram a descoberto —, mas acabaria por ser adiado. Ao que o Expresso apurou, foi “Chicão” quem pediu o adiamento, por entender que só depois de a situação interna do CDS ficar clarificada é que deveria reunir com o PSD para falar dos passos futuros. E isso só aconteceu na noite desta sexta-feira, num conselho nacio­nal extraordinário convocado em clima de tensão máxima entre a fação de “Chicão”, que diz não querer disputa interna com as legislativas à porta, e a de Nuno Melo, que fala em “golpe de Estado” e em “impugnação” caso o Congresso seja adiado.