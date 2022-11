Marques Mendes: “O PCP foi o autor moral e material da morte política da geringonça”

Luis Marques Mendes considerou esta noite que era “impossível” evitar a atual crise política do país, a que se referiu como uma “enorme precipitação e irresponsabilidade”, que “não devia ter acontecido”. A responsabilidade, atribuiu-a ao PCP. “Há seis anos o PCP abriu as portas para a criação da geringonça, seis anos depois, matou-a”, afirmou o comentador na SIC Notícias. Apesar da “cumplicidade ativa do BE” no processo, insistiu, o “autor moral e material desta morte política da geringonça” foi o Partido Comunista, que “mudou de estratégia depois da grande derrota das autárquicas e quer voltar à rua, à natureza do partido de protesto”.

Será que aos partidos da esquerda “interessou mais uma espécie de Moção de Censura e derrubar o Governo?”, questionou: “As grandes divergências são em matérias que nada têm a ver com o Orçamento do Estado.”

Para Marques Mendes, o primeiro-ministro “não queria eleições antecipadas”, o que o levou a fazer “um conjunto alargado de cedências”, mas“ׅacho que o Governo fez bem não avançar com as negociações com o PSD Madeira”, disse. “Com esses votos garantia provvavelmente a passagem do Orçamento, mas perdia a credibilidade política”, concluiu.

Quanto a cenários futuros, o comentador começou por considerar que “não há alternativa a eleições”, para as quais os partidos saem em condições muito diferentes. “Aos olhos de hoje, acredito que o PS seja o mais provável vencedor: tentou evitar a crise, faz-se de vítima, pode ir buscar votos ao PCP e ao BE”, adiantou Marques Mendes, antecipando que a situação se altere. “Ao chegarmos a janeiro, com os debates, entrevistas e campanha, acho que tudo pode acontecer. O PS pode ganhar mas também pode perder. É tudo muito incerto.”

Para Luís Marques Mendes, o PS está numa “situação muito difícil”, com grande parte do país cansada do Governo, olhando para António Costa como “um derrotado” — “ele próprio o confessou no debate do OE, criou a geringonça, confiou nela e falhou” — e com o primeiro-ministro sem ter “uma solução governativa clara para apresentar”. Uma “nova geringonça é impossível”, a hipótese de bloco central “também já foi recusada pelo PSD”, lembrou, “então com quem é que o PS vai governar?”, questionou o comentador. Além de que, acrescentou, “a maioria absoluta é muito difícil: o povo de esquerda não gosta de maiorias absolutas”.

Já o PSD, “pode vir a ter uma grande vantagem nestas eleições”, considerou Marques Mendes, explicando porquê: “o facto de estas se prepararem para ser, talvez, as eleições mais bipolarizadas dos últimos tempos”. Para o comentador da SIC Notícias, o partido “pode crescer ao centro, com o descontentamento com o Governo”.

De resto, disse, será “impossível BE e PCP não serem penalizados”, por serem “os grandes responsáveis por uma crise que é má para o país, má para eles próprios e má para os sectores mais vulneráveis da sociedade”, Marques Mendes antecipa ainda que CDS e Chega venham a ser “as grandes vítimas” da bipolarização de que falou. “ O CDS porque está numa crise irreversível, o Chega porque vai crescer, mas provavelmente muito menos do André Ventura imagina”, explicou.

Sobre o BE e o PCP, o comentador admite ainda “depois das próximas eleições legislativas, as lideranças de Catarina Martins e Jerónimo de Sousa fiquem postas em causa”.

No seu habitual espaço de comentário, Marques Mendes mostrou-se “incrédulo” quanto à data para as eleições. “Fiquei a perceber que está meio mundo com medo de Paulo Rangel”, afirmou, já que, sendo as eleições a 16 de janeiro, “só têm um efeito prático: ‘matar’ o candidato à liderança do PSD”. “Se Paulo Rangel fosse eleito, só tinha dois dias para fazer listas de deputados, o que é uma impossibilidade prática”, referiu Marques Mendes, que falou em situação de “entorse para a democracia” e defendeu os dias 30 de janeiro ou 6 de fevereiro como datas mais “aconselháveis”.

E explicou porquê: “São eleições extraordinárias. Precisam de um debate esclarecedor.”

Finalmente, o comentador fez uma referência ao atual momento político vivido no CDS-PP, a que disse assistir “com pena, por se tratar de um partido fundador da democracia, que está em fase de extinção”. “Este fim de semana pode ter sido a machadada final no partido”, considerou, criticando a posição assumida pelo Conselho Nacional — “foi um espetáculo deprimente”. Por outro lado, criticou o papel do atual líder CDS: “O que Francisco Rodrigues dos Santos fez foi batota política.”

“Há momentos em que é preferível perder com honra do que vencer sem glória”, rematou Marques Mendes, para quem o PSD e a Iniciativa Liberal podem ser as forças a beneficiar da crise centrista.