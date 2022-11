Marcelo anuncia decisão sobre dissolução da Assembleia da República na quinta-feira

O Presidente da República só falará ao país sobre a data de uma eventual dissolução do Parlamento depois de reunir o Conselho de Estado, o que acontece na quarta-feira. “Falarei no dia seguinte certamente”, disse Marcelo Rebelo de Sousa à chegada à Casa de Mateus, em Vila Real, para a cerimónia de entrega do prémio literário D. Diniz. A dissolução significa “devolver ao povo a decisão”, lembrou, manifestando “preocupação” e dizendo-se “muito atento” para que não haja “descolagem” ou “distanciamento entre o povo e os seus representantes”.

Questionado sobre se equaciona outra via para se sair da crise política aberta pelo chumbo do Orçamento do Estado (OE), Marcelo disse que “tudo é uma hipótese até ser tomada a decisão”. E insistiu que “ninguém esperava o desfecho”, que “até ao fim havia a esperança” de que o OE acabasse por passar. Quanto à circunstância de as eleições legislativas antecipadas coincidirem com as disputas pelas lideranças do PSD e do CDS, o Presidente referiu que se trata disso mesmo, de “uma coincidência”. “Os deputados quando votaram não estavam a pensar nisso”, acrescentou.

“O interesse nacional vale mais do que os outros”, sublinhou, e portanto mais do que “a vida interna dos partidos”. E “o Presidente da República tem de olhar para o interesse nacional”, “o que se pensa é no país, não nas suscetibilidades”. Marcelo desdramatizou ainda o cenário de dissolução, lembrando que “já tivemos sete dissoluções, com todos os Presidentes da República”.

Um dia depois de ter ouvido os nove partidos com representação parlamentar e de sete deles terem defendido a realização das eleições a 16 de janeiro, o Presidente pode agora “passar à fase seguinte, que é avançar para o Conselho de Estado e decidir a data”. Marcelo não deixou de anotar que “uma parte dos partidos era favorável” à dissolução do Parlamento, enquanto “outra parte preferia outras soluções mas aceitava a dissolução”, havendo depois “graus de aceitação e de reserva”.

Relativamente a pressões a que possa estar sujeito, o Presidente admitiu que se sente pressionado “legitimamente, em várias circunstâncias, por quem pretende uma coisa ou outra”, cabendo-lhe saber “estar acima das pressões”.