CDS. Anacoreta Correia: “O que não é democrático é não aceitar que os órgãos se reúnam”

O presidente do Conselho Nacional do CDS, Filipe Anacoreta Correia, considerou que os ataques internos de que a direção do partido tem sido alvo “visam enfraquecer o órgão mais importante entre congressos”. O Conselho Nacional de sexta-feira foi “um dos mais participados da história do partido”, não havendo “quaisquer dúvidas sobre o processo”, que, garantiu, foi “transparente” e “inquestionável”.

Em conferência de imprensa este domingo no Largo do Caldas, em Lisboa, Anacoreta Correia reagiu assim às irregularidades e críticas de falta de democracia feitas por Nuno Melo. O eurodeputado, que se pôs em campo para disputar a liderança do partido com Francisco Rodrigues dos Santos, criticou o adiamento do Congresso do CDS, que teria lugar a 27 e 28 de novembro, para depois das eleições legislativas antecipadas (ainda sem data), uma decisão impugnada pelo Conselho Nacional de Jurisdição.

“O que não é democrático é não aceitar que os órgãos se reúnam nem as suas deliberações”, declarou o presidente do Conselho Nacional, um órgão que tem “indiscutível legitimidade política”. “Decorridos quase dois dias, tudo o que recebemos foram dois emails”, apontou. E dirigindo-se aos críticos, acusou: “Alguns membros do partido pretendiam obstaculizar que o Conselho Nacional se pudesse realizar. Isso, sim, é que seria uma afronta.”

Recorrendo a uma metáfora futebolística, Anacoreta Correia disse ainda que “é habitual que, em grandes encontros, as equipas que perdem atribuam as culpas aos árbitros”. “Tenho absoluta tranquilidade em relação à regularidade do funcionamento do CDS”, enfatizou. E, de novo, a insistência: “Até ao momento, no Conselho Nacional, não fomos notificados de qualquer decisão no sentido minimamente comparável a uma sentença, parecer ou deliberação institucional do Conselho Nacional de Jurisdição.”

“São os mesmos que agora dizem que está em causa um regime maoísta”

Quanto às acusações de “golpe de Estado”, o presidente do Conselho Nacional afirmou que quem as faz são “os mesmos envolvidos em processos equivalentes no passado”. “São os mesmos que agora dizem que está em causa um regime maoísta, os mesmos que rasgam as vestes, ofendidos.” E recordou, a título de exemplo, uma reunião de julho de 2013 convocada com menos de 24 horas de antecedência. Uma reunião, disse, que tinha precisamente o mesmo propósito e era assinada por António Pires de Lima, que este sábado anunciou a sua saída do CDS, juntando-se a Adolfo Mesquita Nunes e a outros militantes.

Embora lamentando “com pesar” a saída de alguns militantes, Anacoreta Correia declarou que “o CDS não se confunde com personalidades”. Aliás, “muito do que são devem-no ao partido”, salientou, convidando os que saem a “moderar a divulgação de fragilização do partido”. E por mais que muitos queiram proclamar a morte do CDS, “esse dia ainda não chegou”. Há “sinais” dessa prova de vida, como sejam os resultados do partido nas eleições autárquicas e o “desejo”, a “esperança real de mudança” que deteta nos portugueses.

Novamente em resposta às críticas internas, Anacoreta Correia falou em “falhas graves”, “alguns factos que causam bastante estranheza” e numa “situação preocupante” que “merece um repúdio veemente porque é absolutamente antidemocrático”. Mais: a relatora da deliberação que considerou ilegal o Conselho Nacional “estará em manifesta violação da lei dos estatutos do partido”, uma vez que é “membro da comissão política distrital de Braga, presidida por Nuno Melo”. Quanto ao mais, o presidente do Conselho Nacional mostrou-se disponível “para todo o tipo de sindicância”, incluindo mesmo do Tribunal Constitucional. “Até o desejamos”, rematou.