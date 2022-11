Adeus, Lenine nunca imaginou uma ‘geringonça’

“A paz: uma trégua para a guerra”, escreveu Lenine, e não estava a falar da ‘geringonça’. Ao longo destes seis anos de “tréguas” com o PS — a aprovar ou a deixar passar Orçamentos do Estado sujeitos à “submissão” de Bruxelas —, o Partido Comunista Português fez aprovar um total de 273 medidas, segundo uma contagem do Expresso com base nos dados disponibilizados no site do PCP. Entre dezenas de microcausas e decisões maiores, os comunistas deixaram marcas para o futuro: cinco aumentos consecutivos para pensões baixas (€50 acumulados), manuais escolares gratuitos até ao 12º ano, a reversão da privatização das empresas de transportes, as 35 horas para a Função Pública e uma pressão permanente para o salário mínimo nacional (SMN) aumentar. Mas as consequências desta “paz” com o “centro” social-democrata acabaram em derrotas eleitorais consecutivas: o partido encolheu nas legislativas, nas presidenciais, nas europeias e em duas autárquicas. O eleitorado não devolveu aos comunistas o reconhecimento pelos “avanços”, e agora (um ano atrasado em relação ao Bloco de Esquerda) o PCP regressa à trincheira da luta, à sua “guerra” de sempre pelos “direitos dos trabalhadores”.

Os quatro anos de ‘geringonça’ esgotaram-se no Orçamento para 2019 — o ano da verdade, com europeias e legislativas no calendário —, quando o PCP criou a hashtag #marcapcp para fazer a propaganda nas redes sociais às suas medidas: o terceiro aumento extraordinário consecutivo de €10 para pensões baixas, o fim do pagamento especial por conta e a redução do preço dos passes, uma medida promovida no PS por Fernando Medina, mas que há anos era defendida pelo PCP. Uma legislatura depois de ter contribuído, com o BE e o PS, para reverter políticas do Governo de direita, Jerónimo de Sousa fazia um balanço positivo do período de “paz”, baseado naquela espécie de tratado que foram as “posições conjuntas”: durante o debate na generalidade desse ano, desfiava a lista de “conquistas” mas lamentava que os problemas do país continuassem a ser incompatíveis “com os constrangimentos que o Governo do PS impõe a partir dos seus compromissos com o grande capital, o euro e a UE”. Parecia a linguagem da cassete. Mas era mais do que isso, como se vê agora.