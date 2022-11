Marcelo sob pressão, “as mãos livres” do PS e a direita em guerra. Maioria dos partidos quer ir a votos a 16 de janeiro

“O mais depressa possível.” Foi a expressão mais ouvida da boca dos dirigentes dos partidos com representação parlamentar, que este sábado foram recebidos pelo Presidente da República. À saída das audiências no Palácio de Belém, um por um, os dirigentes partidários foram apontando a data que consideram ser a melhor para a realização das eleições legislativas antecipadas. 16 de janeiro foi a que reuniu maior consenso, juntando os partidos tradicionais do arco da governação (PS, PSD e CDS), mas também os desavindos parceiros da geringonça de esquerda (BE e PCP) cuja morte foi anunciada com o chumbo do Orçamento do Estado (OE) na quarta-feira. O Chega também sugeriu aquela data e deixou um recado a Marcelo Rebelo de Sousa. Só o Iniciativa Liberal e o PAN atiraram para o final de janeiro e, no caso do segundo, até se equaciona o início do mês seguinte.

