Governo fragilizado também por dentro

A coordenação política do Governo nas últimas semanas andou num virote. Se nos últimos meses houve várias notícias a dar sinal de fragilidade dentro do Executivo. Nas últimas semanas foram evidentes algumas falhas na gestão, a começar pelo não aparecimento do ministro das Finanças João Leão na arena principal das negociações do Orçamento do Estado (OE). Mas também Pedro Siza Vieira, ministro de Estado e da Economia, e Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e Segurança Social, foram chamados à atenção em público pelo próprio líder do Governo. E isso também foi notado.

De acordo com várias fontes contactadas pelo Expresso, o primeiro-ministro, que puxou a si as negociações com várias reuniões com os partidos de esquerda, cedeu em matérias com peso orçamental relevante causando um problema ao Ministério das Finanças e deixando o Terreiro do Paço num alvoroço. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, tinha chamado a atenção para o aumento da “despesa permanente” e esse é o mantra seguido por Leão: apesar do aumento do PIB acima do esperado, era preciso ter cuidado com o peso da despesa que fica nas contas do Estado. E as últimas cedências de Costa, como o aumento extraordinário de pensões para pensionistas até €1100, o aumento do mínimo de existência em IRS ou as creches gratuitas para todas as crianças do primeiro ano, eram tudo rubricas para Leão inscrever no lado da despesa. A diferença entre a proposta de Orçamento e a final era abissal e oposta ao expansionismo contido de Leão.