PSD espera que Marcelo decida eutanásia "em liberdade" e sem pressão

Depois de contestar o agendamento da reapreciação do diploma da eutanásia, na quinta-feira, na Conferência de Líderes, o PSD só espera que o Presidente da República decida sobre o tema "em liberdade" e sem pressão, antes da dissolução do Parlamento.

"A decisão do PR nesta matéria tão sensível deve ser de imensa liberdade. Tenho a certeza que o agendamento [do diploma] não coloca pressão. O Presidente não se deixa condicionar dessa forma, disso não tenho dúvida", diz ao Expresso Adão Silva.

Para o líder parlamentar do PSD, a discussão em torno de uma matéria fraturante, como a eutanásia, exige um clima de "serenidade" e não uma "crise política", um exercício de "bom senso e ponderação" e não "um exercício de 25.ª hora". "O Parlamento não se pode por numa situação de autodesvalorização e de provocação a Belém ao avançar com um processo que pelo modo e tempo pode eventualmente claudicar no Presidente da República", vinca.

Também a deputada do CDS Cecília Meireles insurgiu-se contra o agendamento, considerando que se trata de um assunto "demasiado complexo" que não deve ser discutido no atual contexto político, sem serenidade. "Não faz sentido que o Parlamento reaprecie esse veto, que até está pendente há mais de meio ano", sublinha. Já o líder parlamentar Telmo Correia diz que o CDS aguarda agora a decisão de Belém e os próximos passos.

André Ventura alegou, por sua vez, que o Parlamento "não tem legitimidade" nesta altura para discutir e votar sobre esta questão "sensível" sem um clima de estabilidade governativa. "Tratando-se de matéria sensível e de intensa controvérsia, impondo-se um clima de estabilidade legislativa, não faz sentido estar a legislar sobre o assunto quando dentro de alguns meses teremos uma composição diferente da Assembleia da República", defende o líder demissionário do Chega.

Quando o diploma chegar a Belém, Marcelo terá três caminhos: promulgá-lo, enviá-lo para o Tribunal Constitucional (TC) ou vetá-lo. Uma decisão, que já deixou claro que será independente das suas convicções pessoais. Mas se a lei da morte medicamente assistida for agora vetada, com a dissolução do Parlamento, já não poderá ser devolvida à câmara para ser reconfigurada.

Até lá, o Presidente da República cumprirá a sua agenda, entre audiências com os partidos este sábado, a reunião com os conselheiros de Estado na quarta-feira, e a participação no 3.º Encontro Nacional dos Cuidadores Informais, na sexta-feira, em Évora. Uma ocasião para alertar para a importância dos cuidados de pessoas com doença avançada e em fim de vida.