Eleições, o tiro que saiu pela culatra

Apanhado na 25ª hora pelo chumbo do Orçamento do Estado, que tudo fez e (quase) até ao fim acreditou poder evitar, Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se agora para tudo o que não queria mas aconteceu. Uma crise política antes do final da legislatura, o país sem Orçamento, a direita sem saber quem apresenta como candidato a primeiro-ministro e um atropelo de prazos que lhe exige equilíbrio — e isenção. Forçado a gerir uma rutura no ciclo eleitoral da qual só por milagre espera soluções clarificadoras e pressionado pela inconveniente coincidência temporal com as disputas de liderança em curso no PSD e no CDS, o Presidente da República fala ao país na próxima semana, após ouvir o Conselho de Estado, que convocou para quarta-feira, e deverá anunciar a data das eleições antecipadas.

Sobre a mesa do Presidente começaram por estar três domingos — 16, 23 ou 30 de janeiro foram as hipóteses comunicadas à sua Casa Civil antes do chumbo do Orçamento do Estado —, mas a frenética sucessão de acontecimentos dos últimos dias, que o Expresso sabe ter levado Marcelo a estender o leque de hipóteses, terá consolidado em Belém que o “equilíbrio razoável” andará por duas datas: 30 de janeiro ou, no máximo, 6 de fevereiro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler