Melo contra Melo: vice do CDS-PP acusa desafiador de Chicão de lançar infâmias que só prejudicam o partido

A pouco mais de um mês das eleições internas à liderança do CDS-PP, cujo Congresso está marcado para 27 e 28 de novembro, as hostilidades entre as candidaturas de Nuno Melo e Francisco Rodrigues dos Santos já estão ao rubro. Pedro Melo, vice-presidente centrista, critica duramente o eurodeputado por avançar que os senadores do partido foram saneados, lamentando que o candidato “não tenha tido o cuidado de ler os estatutos antes de "denegrir a direção do CDS-PP”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler