Rui Moreira alude “ao que se passa hoje no país” para justificar os méritos e as vantagens do acordo que fez com o PSD

Rui Moreira comprometeu-se a continuar “ligado" ao Porto”, a cidade que o elegeu, e ao seu projeto independente - “contra tudo e contra todos”. “O Porto não se deixou perturbar com névoas falaciosas, manteve-se ao meu lado e voltou a dar-me, com uma vitória inequívoca, a honra e a responsabilidade de voltar a ser presidente da Câmara Municipal do Porto”, afirmou o autarca, que assegura vai respeitar os compromissos assumidos na campanha eleitoral, mas também ouvir e ponderar as posições dos vereadores da oposição.

Apesar de ter perdido a maioria absoluta, conquistada em 2017, Rui Moreira preferiu destacar que vitória de 26 de setembro foi a mais expressiva da história autárquica do Porto “no que respeita à distância para os dois principais partidos adversários”, o PS e o PSD, a qual diz não ter sido possível sem o envolvimento do ‘Porto, o Nosso Movimento’, a associação cívica afeta à sua candidatura.

Num final de dia de muitos agradecimentos, Rui Moreira lembrou o importante contributo do presidente do seu movimento, Francisco Ramos, ex- militante social-democrata e antigo líder da comissão política do PSD do Porto, no acordo de governabilidade para o atual mandato, firmado há uma semana com Miguel Seabra, líder do PSD/Porto, e com Vladimiro Feliz, um dos dois vereadores eleitos pelos sociais-democratas.

“Foi com a sua dedicação, honra e tato político que construímos juntos um importante acordo de governação com o PSD, permitindo-nos criar estabilidade que o Porto merecia e precisa”, frisou Moreira, aludindo “ao que se passa hoje no país” para justificar os méritos e as vantagens da solução encontrada para o Porto.

Na cerimónia, muito concorrida e à qual não faltou o recém-empossado Carlos Moedas, estiveram Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, Jorge Nuno Pinto da Costa, António Mota, Ilídio Pinho, Germano Silva, Mário Ferreira, Valente Oliveira, Francisco Rodrigues dos Santos, entre outros representantes da sociedade civil portuense. O autarca independente fez ainda questão de sublinhar o facto de ter a seu lado a família (quatro gerações - mãe, irmãos, filhos e netos).

Num discurso carregado de citações, de Agustina Bessa Luís - “que na muralha fernandina vê a personificação dos portuenses, sempre resistentes” -, a Eugénio de Andrade, Jaime Cortesão ou Vasco Graça Moura, Moreira alongou-se nas “Farpas”, de Ramalho Ortigão, para “dar conta da magnífica característica portuense que é a (nossa) capacidade crítica”, uma cidade onde “tudo está sempre em permanente discussão pública”. “No Porto nada há de absoluto”, acrescentou, desta vez citando Júlio Dinis, antes de concluir que a faceta crítica do Porto é, para si, “uma das suas mais apaixonantes virtudes”.

“Uma autêntica gritaria pública que nós, autarcas, temos de saber estimular e participar”, garantiu, embora advertindo que também é preciso ser firme nos compromissos “com a sufragada visão de cidade independente”. Sustentabilidade ambiental, social e económica da cidade, a par da mobilidade, são metas para 2021-2025 elencadas pelo presidente da Câmara do Porto, que fez questão de repetir a vontade de concluir os projetos que a pandemia atrasou: o Mercado do Bolhão, o Terminal de Campanhã, a recuperação do Cinema Batalha, a extensão da Biblioteca, a requalificação do antigo Matadouro de Campanhã, a zona deprimida da cidade que quer transformar “num território efervescente, cosmopolita, trendy”.

Moreira defende federação de independentes mas descarta liderança

Como ser independente é outro dos predicados do Porto, Rui Moreira assegurou, contudo, que na sua ótica a independência “não exclui ninguém", razão que o levou a agradecer o apoio dos partidos que se reveem nos princípios programáticos da candidatura ‘Aqui Há Porto’, como o CDS, a Iniciativa Liberal, o MPT e o Nós Cidadãos.

Tal como na noite eleitoral, o autarca voltou a defender que os candidatos e votos em projetos independentes não podem continuar diluídos, reafirmando ser urgente, “a bem da democracia”, que a terceira força autárquica “promova a federação” dos milhares de cidadãos sem partido. Apesar de manifestar total disponibilidade para ajudar a dar corpo à ideia fundadoras da AMAI - Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, Rui Moreira recusa, todavia, qualquer cenário de liderança.

Esta quarta-feira será ainda eleito o novo presidente da mesa da assembleia municipal do Porto, órgão até agora liderado pelo independente Miguel Pereira Leite, a quem Moreira também agradeceu “a abnegação e amor pelo Porto”. Uma referência ao facto de o acordo com o PSD ter passado pelo apoio do grupo de Rui Moreira ao candidato a líder da assembleia municipal Sebastião Feyo de Azevedo, da lista social-democrata.

Em troca, o PSD já garantiu que aprova o orçamento municipal para 2022, tendo Vladimiro Feliz referido, antes da tomada de posse, que quando o acordo ganhou maturidade informou Rui Rio do mesmo, tendo o líder do PSD dado liberdade total às negociações.