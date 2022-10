Cabo Verde. António Costa felicita "com amizade" José Maria Neves

O primeiro-ministro português, António Costa, felicitou este domingo "com amizade" José Maria Neves por ter sido eleito Presidente da República de Cabo Verde à primeira volta e elogiou da democracia cabo-verdiana.

"Felicito com amizade José Maria Neves pela eleição à primeira volta nas presidenciais de Cabo Verde, em mais uma demonstração da estabilidade e força da democracia cabo-verdiana, fruto da transparência e credibilidade do seu sistema político", escreveu o primeiro-ministro português, na sua conta oficial na rede social Twitter.

José Maria Neves, professor universitário e antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, de 61 anos, foi hoje eleito, à primeira volta, o quinto Presidente da República de Cabo Verde, com 51,5% dos votos, de acordo com dados do apuramento provisório.

Apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), atualmente na oposição, José Maria Neves irá suceder a Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o seu segundo e último mandato como Presidente da República.

Carlos Veiga, também antigo primeiro-ministro, que se candidatou com o apoio do Movimento para a Democracia (MPD), no poder e da União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID), obteve cerca de 42,6% dos votos e falhou a eleição para Presidente da República pela terceira vez.

Numa declaração pelas 21h10 locais, Carlos Veiga reconheceu a derrota e disse que já felicitou telefonicamente José Maria Neves pela eleição.