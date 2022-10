PSD. “Isto vai correr mal”, disse Rio. Rangel ganhou-lhe o primeiro round, mas o líder mantém o tabu

O ambiente estava tenso. Rui Rio crispado. Paulo Rangel a dizer-se “tranquilo”. Já tinham sido aliados. Agora havia acusações de "deslealdade". Quando Rui Rio se preparava para começar a falar no púlpito e nunca mais tinha a palavra - por causa de uma confusão com uns requerimentos à Mesa -, ameaçou: “Se não querem que eu fale, vou-me embora”. Não estava a brincar. O próprio líder tinha entrado no Conselho Nacional a acusar os adversários de “assalto ao poder” e de estarem “meio loucos”. Minutos depois, ainda à espera para falar no púlpito, vaticinava: “Isto vai correr mal”. Para Rui Rio, correu mesmo mal: a sua proposta para adiar as diretas foi rejeitada de forma clara: 70 votos contra e 40 a favor, quando se sabe que os Conselhos Nacionais favorecem tendencialmente os líderes.

É uma inversão do resultado com que Rio venceu Luís Montenegro no célebre Conselho Nacional de janeiro de 2019, em que viu a sua moção de confiança aprovada por 75 votos a favor e 50 contra. A derrota de Rio e a aprovação de 4 de dezembro para as diretas foi um tapete vermelho estendido a Paulo Rangel, que anunciou a sua candidatura a um partido aparentemente a mudar de agulhas. Resta saber agora se, a perder gás, Rui Rio vai arriscar um avanço.

tiago miranda

Rio avalia recandidatura em função de dados da derrota

No fim da reunião, rodeado pelos jornalistas, Rio admitia que lhe "faltava por exemplo este dado" ou “parâmetro” na sua "ponderação" para avaliar se avança contra Rangel. E o dado foi a rejeição da sua proposta para adiar a data das eleições internas para depois de se saber se o Orçamento do Estado era aprovado. "Discordo pro-fun-da-men-te de uma maioria significativa do CN", assumiu o líder. Esta foi uma das raras vezes em que um presidente do PSD perdeu uma votação decisiva num Conselho Nacional - o órgão mais importante do partido entre congressos, que costuma estar bem amestrado pelas lideranças. Não foi o caso: “Nunca vi o partido a correr um risco desta dimensão. Fica numa situação de completa fragilidade”, avisou Rio.

A ideia de que uma boa parte das estruturas já não está com a liderança, foi reforçada ao Expresso por um autarca de uma concelhia importante, inclinado para Rangel, que comentou ter ficado surpreendido com o volte face lhe pareceu estar a acontecer noutras estruturas. "Aquilo que o CN decidiu é totalmente contra o que eu entendia que devia ser decidido", admitiria o líder no fim da reunião, para manter o seu argumento: "O PSD está totalmente nas mãos de um entendimento que possa haver ou não entre o PS e o PCP ou entre o Bloco e PS." E rematou: "O PSD colocou-se hoje numa situação de enorme fragilidade."

Estes argumentos ensaiados por Rio mostram, segundo um conselheiro ao Expresso, que já tem uma narrativa de saída se não se quiser recandidatar.

tiago miranda

Enquanto Rio Rio permanece na dúvida, Jorge Moreira da Silva espera, no seu exílio parisiense da OCDE, para avaliar se avança no lugar dele ou contra os dois. Rangel já tem tudo em marcha - anunciou a candidatura “com toda a liberdade e lealdade” - e um eixo de comunicação alternativo a Rio ensaiado: "A oposição tem que ser responsável, mas não pode deixar de ser oposição", disse no discurso aos conselheiros.

Mais: “Não aceito que o PSD seja o partido da espera: esperando que o governo de Costa caia de podre”. Tudo críticas à estratégia e estilo de Rui Rio. "Temos de passar do partido da espera para o partido da boa esperança”. E um discurso para dentro, em forma de crítica ao líder em funções: “"Primeiro, agregar o PSD e não destratar militantes na praça pública" ou “ostracizar” quem pensa de forma diferente. Ou ainda: "Não é a denunciar as sondagens e a imprensa que temos um projeto para o País."

O discurso de Rangel, realizado depois alguns militantes terem feito discursos duros, como Pedro Pinto ou Pedro Rodrigues, também teve uma passagem de acerto de contas com o passado. "Não aceito lições de lealdade do Dr. David Justino", atirou ao vice-presidente de Rio que acusou Rangel de deslealdade durante as eleições autárquicas.

E foi lá mais atrás recuperar uma história das últimas eleições europeias. "Quando perdi as europeias podia ter culpado o PSD nacional e o Justino pelo acordo que fizeram com o PCP e BE nos professores e que nos baixou o resultado e nunca o fiz", atirou o candidato. "Pelo contrário, o líder do PSD culpou-me pelos resultados. Eu não sou assim. Sou leal e frontal." Ficou dito e exposta a fratura do tempo em que ainda era apoiante de Rui Rio.

tiago miranda

Depois de o CN ter chumbado a proposta da direção do partido, aprovou uma ideia que acaba por mitigar os problemas de uma eleição direta daqui a tão pouco tempo. Ora se as eleições internas ficam mesmo marcadas para 4 de dezembro, data da morte de Sá Carneiro, e a segunda volta para dia 11, no fim-de-semana do congresso da Associação Nacional de Municípios, Rangel também conseguiu prolongar o prazo das datas para os militantes poderem pagar as suas de quotas. O tempo curto para a regularização das quotas era uma das dificuldades que a candidatura de Rangel tinha para resolver.

Os dados já foram lançados. Se o Governo cair, o PSD irá para a campanha eleitoral com o líder da continuidade ou com um chefe novo. Agora cabe a António Costa e a Jerónimo de Sousa decidirem: derrubam o Governo e arranjam um problema ao PSD? Do lado de Rangel não se acredita muito nisso...