Chumbada comissão de inquérito ao acidente com carro de Eduardo Cabrita

O Parlamento chumbou esta sexta-feira a proposta do Chega para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do ministério da Administração Interna e das forças sob a sua tutela no caso do acidente, que vitimou em junho um trabalhador na A6.

A iniciativa foi rejeitada com os votos contra do PS, BE, PCP, PAN, Verdes, e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira e votos a favor do CDS e Iniciativa Liberal (IL). Durante o debate, André Ventura defendeu que a proposta do partido não visa investigar um "eventual crime rodoviário", envolvendo Eduardo Cabrita, nem as "circunstâncias mais ou menos dolosas" do mesmo. "Esta comissão de inquérito visa, sim, apurar se houve um não abuso de poder, quebra da separação de poderes e interferência abusiva de várias instituições do Estado por parte do MAI", afirmou o líder do Chega.

Afirmando que o Parlamento "passou ao lado" do caso, Ventura pediu uma investigação "séria" ao acidente que envolveu um governante que "nunca quis falar" sobre a situação, falando em "grau zero" da impunidade e do sistema.

Críticas de "oportunismo político" e "banalização" das comissões de inquérito

Durante o debate, a maioria dos partidos criticou a proposta, lamentando o "oportunismo político" e a "banalização" das comissões de inquérito, preferindo aguardar pelos resultados da investigação do Ministério Público (MP).

Apesar de críticas ao "longo sigilo" do MAI e à "insensibilidade" de Eduardo Cabrita – que se remeteu ao silêncio sobre o caso – o deputado Carlos Peixoto, do PSD, considerou que será essencial aguardar pela conclusão do inquérito aberto pelo MP. "Logo conhecidos os factos, esperemos que seja mais cedo do que mais tarde, cá estaremos para imputar ou não responsabilidades políticas. Por hora, não se justifica ainda a constituição da comissão de inquérito. Mas lá que o ministro terá que sair da toca e explicar muito bem o que aconteceu, lá isso vai", atirou o deputado social-democrata.

Do lado do BE, Pedro Filipe Soares condenou a utilização do caso do acidente "trágico" que envolveu a viatura do MAI como arma de "arremesso político", sublinhando o inquérito em curso. "Aguardamos com serenidade que essa investigação tenha uma conclusão. A crítica que temos que fazer é que a investigação está a demorar demasiado tempo, mas não entramos no jogo de oportunismo político num tema tão grave", disse o líder parlamentar do Bloco.

Também o deputado comunista António Filipe arrasou a proposta do Chega, frisando que o acidente já está ser investigado pelas autoridades competentes e que "até prova em contrário" deve merecer toda a confiança e não ser utilizado para se retirar "dividendos políticos". "Se deve haver um inquérito parlamentar que vau atropelar o inquérito judicial que está em curso, é isso que está em discussão. É significativo que apareça uma proposta destas, qualquer pessoa bem formada não devia fazer chicana política com um trágico acidente", criticou.

Já o deputado do PAN Nelson Silva criticou a "banalização" das comissões de inquérito, realçando que o MP já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, assim como o INEM abriu um inquérito interno sobre o socorro no acidente. "Parece-nos que já foram abertos inquéritos suficientes para apurar os factos", sinalizou, lamentando, contudo, que persistam mais perguntas do que respostas sobre o caso.

"O ministro prometeu rapidez e solidariedade, mas de facto passaram quatro meses e ainda não sabemos factos tão simples como a velocidade, se a obra estava sinalizada ou se a GNR foi por ordem superior impedida de fazer o seu trabalho", observou.

Por sua vez, o deputado Francisco Oliveira considerou a proposta do Chega "completamente desajustada", depois de ter sido chumbada em comissão a audição a Eduardo Cabrita sobre o caso. "A insistência por parte do Chega não tem outra intenção se não o evidente aproveitamento político, envolvendo a morte de um cidadão", condenou o deputado, endereçando de novo as condolências à família de Nuno Santos, em nome do grupo parlamentar do PS.

CDS e IL pedem esclarecimento cabal do caso

Apenas o CDS-PP e a IL saíram em defesa da proposta apresentada por André Ventura, apelando a um cabal esclarecimento do caso. O líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, considerou que existem "indícios" que houve "ação deliberada" por parte da tutela para esconder factos da opinião pública no caso do acidente e que uma comissão de inquérito parlamentar poderia ajudar a apurar os factos. Mas recusou a ideia defendida pelo deputado do Chega de que o Parlamento "passou ao lado" do caso. "Nós apresentamos um conjunto de questões ao MAI", frisou. "A seguir ao acidente, temos indícios claros que o senhor ministro não veio esclarecer coisa nenhuma, e terá dito pelo menos inverdades sobre as circunstâncias do próprio acidente", reforçou, apontando para a "dimensão política" do caso.

Também Cotrim de Figueiredo disse que a IL não gosta de "confundir o plano de investigações judiciais com o trabalho parlamentar, mas sustentou que é inadmissível 120 dias sem respostas sobre o caso. "Prefiro ser acusado de oportunismo político do que imobilismo político, de não apurar responsabilidades neste clima absolutamente insuportável de impunidade", rematou.

Foi a 18 de junho, que a viatura em seguia o ministro da Administração Interna atropelou mortalmente, na A6, um trabalhador que fazia a manutenção da via, junto a Évora.