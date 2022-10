Bazuca gera ciclone de críticas da direita à esquerda nos Açores. "Este é um Governo novo, mas muito velho nos vícios", acusa o PS

O Grupo Parlamentar do PS dos Açores acusa o Governo Regional de esconder o acesso aos apoios dos € 117 milhões do PRR destinados ao arquipélago e de favorecer umas poucas empresas em prejuízo de muitas. Esta sexta-feira, Sandra Dias Faria, vice-presidente do Grupo Parlamentar socialista, criticou o executivo açoriano por ter “escondido o acesso aos fundos da bazuca”, o que está a gerar uma crescente indignação por parte de empresários e agentes económicos da Região Autónoma, alegadamente excluídos das candidaturas a projetos inovadores, cujo prazo terminou a 30 de setembro.

“Este Governo apregoa a transparência, mas é o Governo menos transparente da história da autonomia açoriana. Proclama o diálogo, mas esquece-o no minuto seguinte, beneficia uns poucos em prejuízo de todos os outros”, sustentou a deputada, que alega que o executivo não divulgou às empresas o acesso aos fundos comunitários das agendas mobilizadoras para o arquipélago, disponíveis nas áreas do turismo, da inovação empresarial e da agroindústria.

Segundo a vice-líder da bancada do PS, o Governo terá enviado “secretamente a 30 de setembro as candidaturas sem qualquer conhecimento público”, sem anunciar previamente a abertura de candidaturas e sem ter criado um regulamento com critérios de seleção. “Pura e simplesmente, distribuiu às escondidas apoios para investimentos superiores a € 213 milhões a poucas dezenas de empresas, enquanto milhares ficaram de fora”, refere o grupo parlamentar do PS em comunicado.

“Este pode ser um Governo novo, mas é um Governo novo, mas muito velho nos vícios, velho nas dependências de interesses, amiguismo e opacidade”, conclui a parlamentar.

Ao Expresso, o deputado socialista Sérgio Ávila sublinha que o procedimento “é ilegal por violar o princípio básico de acesso em igualdade de circunstâncias das empresas a apoios públicos”, além de violar as regras da concorrência ao excluir o acesso de empresas aos fundos europeus. “Estamos perante uma grave discriminação empresarial que irá distorcer a competitividade das empresas e da economia regional”, nota Sérgio Ávila, referindo que foi o próprio Governo Regional que contratou a consultora KPMG para preparar as candidaturas das empresas que acabaram por ser favorecidas.

Perante a “névoa de informação” e o silêncio ensurdecedor do executivo, o PS avança que vai chamar o Governo liderado pelo PSD ao Plenário Regional do Parlamento dos Açores para que dê as explicações em falta.

Negócios para amigos, diz BE

O Bloco de Esquerda considera que o acesso aos € 117 milhões que vão chegar aos Açores através das Agendas Mobilizadoras do PRR são um “jogo viciado” que irá beneficiar as mesmas grandes empresas de sempre. “Estamos perante um novo nível de negócios para amigos”, afirmou, esta sexta-feira, António Lima, lembrando os alertas do Tribunal de Contas para os riscos de eventuais “situações de corrupção quando está em causa muito dinheiro público”.

O BE defendeu, em conferência de imprensa, que o processo tem de ser revisto e repetido de forma transparente. O deputado regional alega não ter existido transparência no acesso às verbas da bazuca para o arquipélago, que deveria ter sido “aberto e concorrencial” para serem escolhidos os melhores projetos. António Lima sustenta que o processo foi “subvertido pelo Governo Regional”, que terá “beneficiado um conjunto de empresas escolhidas a dedo e patrocinou projetos enquanto co-promotor”.

“O Governo Regional juntou quem quis à mesa e distribuiu o bolo”, alega o deputado, apontando entre as situações duvidosas a atribuição de milhões de euros a empresas como a ASTA Atlântida, a Cofaco, que despediu 160 trabalhadores no Pico e alimentou falsas expectativas de construir uma nova fábrica, o Hospital Privado da Lagoa, recém-inaugurado.

“Após receber € 15 milhões de dinheiro público, vai receber agora mais alguns milhões, quando os hospitais públicos precisam de investimento”, diz o Bloco, advertindo para conflitos de interesses graves, com “situações de promiscuidade entre liderança de projetos e beneficiários”, dando como exemplo a empresa que vai liderar os projetos na área do Turismo, a PROFEIRAS, do universo da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que irá atribuir verbas a projetos da Fábrica de Tabaco Micaelense, gerida por Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio e gerente PROFEIRAS.

Outro dos casos presumível conflito de interesses é a Azores Getaways, “detida por uma empresa de um membro da Câmara do Comércio local, a 296 Automóveis”. Face ao que titula de más apostas para o desenvolvimento da Região Autónoma - “sempre nos mesmos sectores de baixo valor acrescentado, de mão de obra barata e precária” - o Bloco vai questionar o Governo da República sobre a aplicação de fundos e apresentar uma iniciativa no Parlamento dos Açores para que o próximo envelope de € 125 milhões, destinado às empresas locais, seja aplicado com o controlo democrático parlamentar.

À Antena 1, Pedro Pinto, dirigente do CDS-PP local também não poupou nas críticas ao Governo liderado por José Manuel Bolieiro e do qual é parceiro de coligação, confessando-se “irmanado” nas críticas feitas pelo BE. O deputado adianta não ter conseguido obter informação junto dos representantes do seu Governo, para além da que veio na comunicação social, o que diz “o deixou muito preocupado”.

“Estamos a começar a perceber que isto está a ser para os mesmos de sempre”, afirma o deputado, que aponta baterias ainda à forma de repartição das verbas do PRR, centralizada em São Miguel. “Pelo que consegui apurar cerca de 70% da verba fica em São Miguel, 25% será para a terceira e 5% para Faial e Pico”, refere o dirigente centrista, questionando onde ficam no PRR São Jorge, Gracioso, Flores, Corvo e Santa Maria.

Ao Expresso, Pedro Pinto afirma que a coligação não está em causa, mas que a falta de informação do Governo “abala a confiança interna e entre os dois partidos”.

A Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública esclarece que o concurso no âmbito do PRR, de âmbito nacional, foi formalizado a 1 de julho, tendo sido disponibilizados os respetivos formulários. “Decorrido o mês de julho, o Governo Regional constatou que, enquanto em território continental a resposta a este concurso estava a mobilizar, de forma entusiástica, o sector privado, com preparação de diversas candidaturas e a formação de diversos consórcios, movimento similar não se verificava nos Açores, o que conduziria à perda de uma oportunidade para a concretização de investimento privado regional, essencial para a dinamização e crescimento económico da Região”, adianta a Secretaria Regional de Finanças.