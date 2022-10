PSD. Rangel anuncia que é candidato seja qual for a data das diretas. Mas vai ter de forçar a marcação de eleições

O Conselho Nacional (CN), que era suposto ser o momento alto para Paulo Rangel se apresentar à liderança do PSD, transformou-se num tudo ou nada: se não for aprovada uma data para as eleições internas e acontecer uma crise política no Orçamento, pode ter a candidatura comprometida. Mas Rangel vai mesmo lançar a sua candidatura esta noite na reunião dos conselheiros sociais-democratas, confirmou o Expresso. “A seu tempo, virá o ciclo eleitoral normal do PSD e, aí sim, cada militante será chamado a assumir as suas responsabilidades”, escreveu no “Público” a 28 de setembro, dois dias depois das autárquicas. O ciclo eleitoral foi aberto com a convocação do CN e a apresentação de um cronograma para a disputa interna. Essas datas foram conhecidas esta quarta-feira, quando a direção do partido avançou com a proposta de 4 de dezembro para a realização das diretas, tendo 8 de janeiro como alternativa. Para as hostes de Rangel, qualquer dos calendários estava bem, o eurodeputado estava preparado para tudo, fossem as eleições na data menos favorável de dezembro ou na mais apreciada de janeiro.

