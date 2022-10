“Oposição do PSD não resistiu sequer até à tomada de posse.” PS diz que sai reforçado como alternativa no Porto

O Partido Socialista do Porto arrasa o acordo firmado entre o movimento de Rui Moreira e o PSD local, tratado de governação que, apesar de alegarem não ser “inteiramente surpreendente”, defrauda os eleitores que confiaram o seu voto a uma visão alternativa para a cidade. “Põe a nu que as divergências na campanha eleitoral não passaram de uma simulação pouco edificante”, adianta a Concelhia local.

A estrutura liderada por Tiago Barbosa Ribeiro, que encabeçou a lista do PS à Câmara do Porto, sustenta que a “oposição do PSD não resistiu sequer até ao dia da tomada de posse” do nosso executivo, no próximo de 20 de outubro. “Durante a campanha eleitoral, tanto Rui Moreira como o PSD atacaram-se mutuamente, muitas vezes roçando o insulto e usando mesmo temas estranhos ao combate político, como a referência directa a processos judiciais”, referem os socialistas em comunicado, aludindo ao caso Selminho, processo em que o Ministério Público pede a perda do autarca independente.

“Agora, alguns dias depois das eleições e a troco de lugares, o PSD é assimilado por Rui Moreira e abdica do seu papel de escrutínio nos órgãos municipais”, salienta o PS/Porto, sublinhando que estes “acordos de bastidores, contrários a tudo o que foi dito em campanha, representam o pior da vida política”.

A estrutura presidida pelo deputado e vereador do PS avança que o PS só tem uma palavra e vai honrar o voto que receberam dos portuenses, “não traindo o mandato” que receberam. “Seremos uma oposição vigilante e construtiva, votando favoravelmente todas as propostas que beneficiem o Porto independentemente da sua origem, sem nunca desistir das nossas medidas”, afiança o partido, privilegiando entre os compromissos assumidos as propostas na área da coesão social, da habitação para as classes médias, da mobilidade, apoio ao comércio e à restauração, recuperação económica pós-pandemia, ambiente e descarbonização, creches, da segurança e do combate ao tráfico de droga.

“O PSD desistiu do Porto, mas o PS nunca o fará. Trabalharemos afincadamente durante todo o mandato junto dos portuenses e das suas instituições, estando sempre disponíveis para convergências positivas com as forças que defendam uma alternativa a este agora consolidado bloco de direita no Porto”, refere o PS, partido que no primeiro mandato de Rui Moreira, em 2013, também assinou um acordo pós-eleitoral com Rui Moreira, assumindo dois pelouros na vereação. Na altura, o acordo foi firmado com Manuel Pizarro, vereador e líder da Distrital do PS do Porto, união de facto que dividiu o partido e acabou em divórcio a poucos meses do fim do mandato, em 2017.