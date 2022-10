Acordo de governação no Porto: CDU acusa PSD de incoerência e Rui Moreira de não olhar a meios para atingir os seus fins

A CDU reagiu esta quinta-feira ao anunciado acordo de governação na Câmara do Porto do movimento de Rui Moreira com o PSD, o terceiro partido mais votado nas autárquicas na cidade e que elevou de um para dois os vereadores eleitos no executivo. A CDU, que mantém como vereadora na oposição Ilda Figueiredo e três deputados municipais, adianta serem mais os aspetos desconhecidos do acordo, firmado esta quarta-feira, após terem sido tornados públicos que a aliança passa pela garantia de aprovação do Orçamento para 2022 e o apoio à candidatura de Sebastião Feyo de Azevedo à liderança da Mesa da Assembleia Municipal, cabeça de lista a este órgão na lista dos sociais-democratas.

Para a CDU, o acordo revela a “completa incoerência do PSD que, ainda há semanas, jurava a sua oposição a Rui Moreira”, lembrando os comunistas que “o próprio Rui Rio” considerou que seria “muito mau” que Moreira deixasse a Câmara do Porto pela “porta pequena devido ao processo Selminho”, julgamento que terá início em meados de novembro, “e estava feito com o PS”.

Em comunicado, a CDU do Porto frisa ainda que Rui Moreira “não hesita, mais uma vez, em fazer cair desamparados os seus apoiantes”, apontando como exemplos Daniel Bessa, que renunciou à liderança da Assembleia Municipal do Porto, em janeiro de 2014, três meses após ter tomado posse no primeiro mandato dos independentes, o PS, ex-parceiro de governação até maio de 2017, Nuno Botelho, diretor de campanha na segunda ida a votos do movimento independente, e ainda Nuno santos, ex-chefe de gabinete de Moreira, além de membros das juntas de freguesia.

“Efetivamente, a forma como agora descarta o presidente da Assembleia Geral, Miguel Pereira Leite, mostra que, afinal, o independente Rui Moreira não olha a meios para atingir os seus fins”, atira a CDU, que lança ainda um sério aviso ao CDS, “nitidamente despromovido relativamente ao agora parceiro PSD”.

Rui Moreira irá tomar posse ao seu terceiro e último mandato dia 20 de outubro, no Palácio de Cristal, cerimónia a que se segue a eleição para a Assembleia Municipal. Os independentes contam com 20 dos 46 deputados municipais. O PSD conta com 9 eleitos, o que garante a eleição do ex-reitor da Universidade do Porto, independente e ex-apoiante de Rui Moreira.

Os comunistas entendem que o acordo de governação, longe de garantir estabilidade para os próximos quatro anos, vai “acentuar as divisões internas do movimento de Rui Moreira e do PSD, cujas consequências se constatarão mais cedo ou mais tarde”, além de não ser bom para a cidade e para os portuenses, ao permitir a Rui Moreira “as caraterísticas mais negativas da sua governação, tão criticada pelo PSD”.

Apesar do acordo, a CDU assegura que manterá a sua posição de analisar com sentido de responsabilidade as diferentes propostas, votando as mesmas conforme a avaliação que faça ao seu conteúdo, não abdicando de apresentar as propostas do seu programa, batendo-se pela sua aprovação e “procurando dar voz a quem a não tem”.