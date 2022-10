Rui Moreira e PSD chegam a acordo de governação. Independentes deixam cair Pereira Leite e apoiam Sebastião Feyo de Azevedo a líder da AM

O Movimento Aqui Há Porto, na sequência dos resultados eleitorais, deu início a uma reflexão no sentido de construir uma solução de governabilidade para a cidade, nos próximos quatro anos. Após “duras negociações”, segundo fonte da candidatura social-democrata, lideradas por Miguel Seabra, líder da Concelhia do PSD do Porto e Francisco Ramos, antigo presidente da Comissão Política local social-democrata e agora líder do 'Porto, O Nosso Movimento', associação cívica afeta a Rui Moreira, PSD e independentes fecharam esta quarta-feira uma aliança para os próximos quatro anos.

Ao contrário do que chegou a constar nos bastidores, não haverá atribuição de pelouros a Vladimiro Feliz, candidato do PSD à Câmara do Porto e eleito vereador, nem a Alberto Machado, líder da Distrital do Porto do partido, também eleito para o executivo municipal, que se manterão sem pastas na oposição.

Em comunicado, o PSD refere que, “respeitando o princípio de quem ganha as eleições autárquicas governa”, mostrou disponibilidade para apoiar uma solução que incorpore algumas das suas principais propostas para a cidade, nomeadamente “na redução da carga fiscal, na transferência de competências para as freguesias, na mobilidade, na criação de uma rede de creches e na redução da fatura da água”.

“Este acordo é feito com o objetivo de garantir a estabilidade governativa e acordar medidas para o futuro da cidade”, adiantam os sociais-democratas, que garantem ainda que o partido não só não terá representação nos pelouros executivos, assim como não terão nas empresas do universo municipal.

Na Assembleia Municipal, o PSD irá apresentar a candidatura de Sebastião Feyo de Azevedo, antigo reitor da Universidade do Porto, como candidato a Presidente da Mesa deste órgão, candidatura que será subscrita e apoiada pelo Movimento Aqui Há Porto.

Francisco Ramos, presidente do 'Porto, O Nosso Movimento' refere que “Miguel Pereira Leite, empenhado, como sempre, numa solução de estabilidade e governabilidade não será recandidato ao cargo”. O Movimento “agradece e enaltece o trabalho que desenvolveu, ao serviço da Cidade, ao longo dos últimos oito anos na liderança da Assembleia Municipal'.

Miguel Seabra, Presidente do PSD Porto, “enaltece a candidatura do Professor Sebastião Feyo de Azevedo, personalidade de reconhecido mérito na Cidade e no País, que muito prestigiará a Assembleia Municipal e o Porto”. Ao Expresso, Miguel Seabra garante que não houve “negociações de mercearia nem tachos em empresas municipais”, mas sim um acordo empenhado no melhor para o futuro da cidade e que “reflita as propostas do PSD para o Porto, com a descida da matéria fiscal”.

“Defendemos que quem ganha governa, princípio que preconizamos quando Passos Coelho ganhou as legislativas e não mudamos de opinião”, salienta Miguel Seabra. O acordo passa ainda pela viabilização do Orçamento da Câmara do Porto para 2022, mas não os seguintes.

Em minoria na AM, os independentes elegeram 20 deputados municipais, enquanto a oposição conta com 26 representantes. Ao que o Expresso apurou, o acordo passou ao lado do PSD 'nacional', tendo José Silvano referido ao Expresso que estas negociações, após as eleições autárquicas, competem às estruturas locais.