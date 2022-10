“O ato cultural” de Rangel no lançamento do livro de Pinto Luz, em ambiente de luta interna

A produção literária no PSD está ativa como nunca se viu: três livros em seis meses. Esta terça-feira foi a vez de Miguel Pinto Luz lançar "Voltar a Acreditar na Política", numa sessão se lançamento à pinha e marcada pelo ambiente de pré-disputa interna, com Paulo Rangel sentado entre Pedro Passos Coelho e Carlos Moedas, a presença de ex-líderes como Pedro Santana Lopes e Luís Filipe Menezes, e um friso de personalidades anti-Rio, sobretudo do passismo, como Miguel Relvas, Vasco Rato ou Maria Luís Albuquerque.

