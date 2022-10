O que faz correr Nuno Melo? A incapacidade de 'Chicão' de travar o Chega e IL e o previsível resultado penoso do CDS nas legislativas

Nuno Melo chegou com 45 minutos de atraso, este sábado, ao Salão Árabe do Palácio da Bolsa, para se apresentar como alternativa a Francisco Rodrigues dos Santos à presidência do CDS-PP. Num longo discurso de 50 minutos, sem direito a perguntas e respostas, o eurodeputado de 55 anos bateu duro na atual direção do partido, sobretudo no seu líder, que apenas nomeou pelo nome uma vez.

Num salão a abarrotar com cerca de 300 militantes, onde não faltou Telmo Correia, líder da bancada parlamentar centrista, vários cartazes anunciavam o slogan de candidatura 'Tempo de Construir' do desafiador Nuno Melo, o eurodeputado que, após ter sido vice dos líderes do CDS-PP Paulo Portas e Assunção Cristas, tem aos 55 anos a ambição de presidir ao partido governado por um jovem, 22 anos mais novo.

“Vencemos aqui o cerco ao Palácio de Cristal, feito pelos extremismos que em 1975 nos queriam eliminar pela força. É aqui que começa a caminhada com que venceremos os novos cercos de quem quer que o CDS deixe de ser um partido fundamental da democracia portuguesa”, afirmou Nuno Melo no preâmbulo do já esperado anúncio que será candidato no Congresso do partido que, neste domingo, dia de Conselho Nacional, se saberá se acontecerá em final de novembro, dois meses antes do previsto.

Uma candidatura, três razões

Tal como já o dissera, Nuno Melo voltou esta tarde a repetir que se candidata por imperativo de consciência, atendendo a que este é um dos momentos mais difíceis da existência do partido. Puxando dos galões do currículo, recordou que já concorreu em listas próprias do CDS e em coligações com o PSD. É líder da Distrital do CDS-PP de Braga e líder da Assembleia Municipal da Câmara de Famalicão, já foi deputado da Assembleia da República e está no Parlamento Europeu. E é por isso que alega não conseguir assistir “quedo e mudo à progressiva perda de relevância do partido, fundamental da democracia portuguesa”.

“É tempo de unir e construir”, apelou Nuno Melo, que avança que vai a votos, em primeiro lugar, por saber - “todos sabemos” - que o CDS não tem condições de ter um bom resultado em eleições legislativas, se decidir apresentar-se sozinho. “Se a disputa acontecesse hoje o resultado seria previsivelmente penoso, como penoso será daqui a dois anos”, garante.

“Está o CDS em condições de fazer uma negociação digna e representativa com o PSD, se este for o cenário que se colocará nas legislativas?”. Esta é a segunda questão que faz correr Nuno Melo e para a qual tem resposta pronta: “Evidentemente também não”. E é não porque, na sua opinião, a desproporção ficou maior desde as autárquicas. “O CDS deliberadamente apagou a sua marca, enquanto novos protagonistas (Chega e Iniciativa Liberal) disputavam votos numa área política que antes só nós ocupávamos e desta forma ganharam músculo e fidelizaram eleitores que será bem mais difícil recuperar”.

Por último, o candidato-desafiador fez e deu a resposta que na plateia se esperava ouvir: “A atual liderança do CDS será capaz de conter e reduzir o crescimento de novos partidos - como o Chega e IL - pondo em risco a nossa relevância como partido democrático?”. "Aqui a resposta também é clara: não!”, enfatizou Nuno Melo, defendendo que não adianta fazer de conta que não há um elefante na sala (Ventura).

rui duarte silva

Traçado o retrato negro, Nuno Melo afirma que, após dois anos em que o CDS andou a falar para dentro, quer liderar um partido que“ fale para fora” e que, consigo ao leme, "dê oportunidade aos militantes de mudar a fraqueza do partido, de esforçar-se por conseguir adesões, sarar feridas em vez de desvalorizar demissões e desfiliações”.

“O CDS não pode querer coligar-se com o PSD à segunda e negociar Orçamentos do Estado com o PS na quinta-feira”, critica, apelando a que o CDS volte a ser um partido respeitado, fundador da democracia portuguesa. Para convencer os eleitores a regressar ao CDS, o eurodeputado preconiza que o partido volte a ter um friso de notáveis e de credibilidade, lembrando protagonistas históricos como Adriano Moreira, Raúl Rosado Fernandes, Lobo Xavier, Ferraz da Costa, Miguel Morais Leitão, Pires de Lima, Paulo Portas ou Maria José Nogueira Pinto.

“O Chega vive de uma pessoa e da exploração do protesto emocional. A IL é um produto de marketing, forjado em outdoors bem pensados, alguns até geniais”, sintetiza o candidato, que anuncia que, no início de novembro, a sua equipa irá promover uma Convenção Programática para 15 áreas estratégicas e reunirá em cenário virtual 150 personalidades reconhecidas pelo mérito

Chicão acusado de torturar democracia interna

Numa alusão ao adversário, que também já garantiu que se irá recandidatar, o eurodeputado disse ter lido hoje que aqueles que enfrentará democraticamente e com respeito “acham que a partir de agora acabou o país, o que interessa é ganhar o Congresso”, contrapondo que a forma como ele e os seus aliados contam ganhar o Congresso tem tudo a ver com a maneira como querem conquistar o país.

“Para nós não vale tudo”, avisa, que os valores que apregoa para foram são os mesmos que praticará no partido. “É uma questão de princípios e valores”, frisou, antes de se atirar à antecipação do Congresso, ao defender que qualquer disputa implica lealdade, igualdade de armas e sentido dos valores democráticos, dos quais diz não está disposto a abdicar.

Para Nuno Melo, todos os prazos previstos no regimento do Conselho Nacional à distância foram violados e os documentos necessários a uma decisão ponderada tenham sido guardados na gaveta até ontem, pressa que, afiança, não o impedirá de percorrer o país e regiões autónomas para esclarecer os militantes do que quer para o partido e o país. Mais uma vez sem nomear Francisco Rodrigues dos Santos, o candidato a líder do CDS deixou clara de quem é a mão que está a “torturar a democraticidade interna do partido”, num dos momentos mais confrangedores da sua longa existência.

rui duarte silva

“Lutaremos também pela decência e pela legalidade”, afirmou Nuno Melo sob aplausos, convicto que levará a melhor por a sua ser uma causa justa. Apesar de acreditar que vencerá o Congresso, garante, contudo, que não haverá debandada do partido, nem ele jamais sairá do CDS: “A menos que já não nos quisessem mais”, concede, recordando que foi no CDS que nasceu para a política e é onde quer estar.

Num apelo à união de esforços, o antigo líder da bancada centrista adverte que a sua ida às urnas não é o projeto de um homem só, mas antes um desafio que só será possível com o empenho de muitos. E entre os muitos, Nuno Melo, que mal se cruzou com Chicão na campanha autárquica, aproveitou para agradecer a presença dos autarcas eleitos pelo CDS em listas próprias, como José Pinheiro e Miguel Paiva, em Vale de Cambra, Duarte Novo, presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, António Loureiro, de Albergaria a Velha, e o açoriano Luís Silveira, da Câmara das Velas, na ilha de São Jorge, titulados de verdadeiros heróis da noite eleitoral e de cujos resultados ninguém se pode apropriar.