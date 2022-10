Merkel convida Costa para ir a Berlim

Angela Merkel está de saída, mas antes de deixar a chancelaria vai receber o primeiro-ministro português em Berlim. O convite foi feito esta quarta-feira, na Eslovénia. António Costa confirmou aos jornalistas que aceitou de imediato. Falta agora marcar a data.

"Todos temos nostalgia antecipada da chanceler Merkel", disse no final da Cimeira UE-Balcãs Ocidentais. O primeiro-ministro sublinha o "privilégio" de ter lidado com Merkel durante os últimos anos e diz que "aprendeu muito" com a chanceler alemã, ao lado de quem sempre se sentou nas reuniões Conselho Europeu - regras do protocolo que fazem os lugares à mesa coincidir com a ordem das presidências rotativas.

Há 16 anos à frente do Governo alemão, a chanceler prepara-se para sair, sem saber ainda a data concreta. Tudo aponta para que a próxima coligação de governo deixe de fora os democratas cristãos e a CDU de Angela Merkel, que teve o pior resultado de sempre nas eleições de 26 de outubro.

Apesar de o SPD - sociais-democratas - terem vencido por menos de dois pontos percentuais (em relação à CDU), o partido avança nas negociações com o FDP (liberais) e com os Verdes para formar a próxima coligação, o que poderá fazer do atual ministro das Finanças, Olaf Scholz, o sucessor de Angela Merkel.