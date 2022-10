Costa sobre negociações do Orçamento: “Felizmente, o BE parece estar com uma posição diferente este ano”

Depois de Catarina Martins ter admitido esperar que as negociações com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2022 "corram bem", o primeiro-ministro sinalizou esta quarta-feira a postura diferente do partido, manifestando-se confiante na viabilização do documento pela esquerda.

"Felizmente, o Bloco de Esquerda (BE) parece estar com uma posição diferente este ano. Assim espero que seja e que este ano não tenhamos apenas o contributo do PCP, do PAN, do PEV e das deputadas não-inscritas para a viabilização do Orçamento", afirmou António Costa em conferência de imprensa na Eslovénia, à margem do Conselho Europeu.

Sublinhando que a "aposta nas novas gerações" e na "classe média" e a "melhoria do investimento" e dos "serviços públicos" são prioridades do Executivo, o primeiro-ministro reconheceu que o caderno de encargos do Bloco é distinto, mas mostrou-se otimista quanto ao sucesso das negociações.

"Em 2016 foi difícil, mas conseguimos, em 2017 foi difícil e conseguimos. Em todos os anos foi difícil e conseguimos quase sempre. No ano passado, como é sabido o BE entendeu não dever participar no esforço que era absolutamente essencial, naquele momento único da pandemia e de grande pressão sobre as novas finanças e furtou-se a contribuir positivamente para o Orçamento, tendo votado ao lado da direita", acrescentou.

Confrontado com as declarações do líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, que considerou hoje – após a apresentação pelo ministro das Finanças das linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2022 – que o otimismo do primeiro-ministro mostrou muitas vezes "não ter qualquer adesão à realidade"e que faltam respostas no Orçamento, Costa manteve a tese. "A pergunta que me fizeram ontem era se eu estava confiante em relação ao desenrolar do processo negocial. Eu disse que sim e mantenho-me confiante. E creio que isso é estar bem conectado com a realidade, a não ser que essa realidade se tenha alterado de uma forma que eu desconheça", vincou.

Revisão em alta do crescimento

Em relação ao cenário macroeconómico, Costa confirmou a revisão alta das projeções de crescimento, frisando que Executivo conta com um aumento do PIB próximo de 4,6% este ano e 5,5% no próximo. Um cenário, que a confirmar-se, corresponde a uma recuperação "muito forte" e "rápida" da economia e cumpre o objetivo do Executivo de alcançar um crescimento de 10 pontos percentuais em dois anos chegar ao final de 2022 "numa situação melhor" do que no início da pandemia.

"A nossa economia está a responder melhor do que aquilo que se esperava, fruto designadamente do sucesso das medidas que foram adotadas para a sustentação do emprego, o facto de o desemprego ter diminuído muito mais do que aquilo que se tinha previsto e o emprego ter resistido muito mais do que aquilo que se tinha previsto. Para além do facto de as empresas terem revelado uma confiança no esforço de investimento que não era também esperado ", observou.

Questionado sobre se há margem para aumentos salariais, tal como reivindica o PCP, Costa afirmou que neste quadro, "é evidente que a política de rendimentos tem de ser vista, não como um entrave ao crescimento, mas também como um contributo positivo para o investimento", ainda que frise que é preciso também ter em conta que as empresas "viveram momentos de grande fragilidade" e não se encontram na melhor situação.

Insistindo que foi a "viragem da página de austeridade" que conduziu o país a um "crescimento sustentado desde 2016" e voltar a "convergir com a UE", Costa considerou ainda que o recurso mais importante que o país dispõe nos próximos anos "não são os fundos europeus", "nem a bazuca", mas a qualidade do seus recursos humanos, e em particular das novas gerações."Se queremos fixar jovens em Portugal temos que intervir eliminando a precariedade no mercado de trabalho, criando condições de arrendamento acessível e condições de remuneração justa e de trabalho digno nas empresas", concluiu.